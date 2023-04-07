Производство аппаратов УЗИ и компьютерных томографов в РК намерена наладить GE Healthcare

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Планы по реализации новых инвестиционных проектов GE Healthcare в Казахстане обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор компании в России и СНГ Елена Легезина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Глава Правительства отметил, что в настоящее время в республике реализуется ряд крупных программных документов по развитию сферы здравоохранения.

В рамках нацпроектов «Здоровая нация» и «Модернизация сельского здравоохранения» запланировано переоборудование 32 районных больниц и строительство 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи.

К 2025 году планируется увеличить долю отечественного фармацевтического производства до 50%, в том числе востребованного медицинского оборудования.

«Учитывая высокую репутацию GE Healthcare как одного из ведущих мировых производителей медицинского оборудования, мы поддерживаем реализацию новых проектов и заинтересованы в углублении нашего партнерства», — сказал Премьер-Министр.

В свою очередь Елена Легезина отметила, что компания видит большой потенциал по развитию своей деятельности в республике. В частности, в настоящее время прорабатывается проект по локализации производства аппаратов УЗИ и компьютерных томографов в РК.

«Мы можем принести в Казахстан не только высокотехнологичное оборудование, но и концепции, подходы к лечению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, мы планируем открыть две академии – в Астане и Алматы, где казахстанские специалисты смогут обучаться не только работе с оборудованием, но и осваивать новые методики лечения», — сказала Елена Легезина.

GE Healthcare также планирует оказать содействие в цифровизации сферы здравоохранения республики и развивать локализацию сервиса медицинской техники.

По итогам встречи стороны договорились проработать рамочное соглашение о сотрудничестве, которое позволит конкретизировать и закрепить планы взаимодействия на среднесрочный период.



