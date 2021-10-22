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    Производственный травматизм в РК: сколько человек погибло на рабочем месте за год

    22 Октября 2021, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень производственного травматизма стабильно снижается в Казахстане. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Благодаря принятым мерам по профилактике производственного травматизма за последние 5 лет количество пострадавших уменьшилось на 10,7%, в том числе погибших на производстве – на 16%.

    «В результате принятых комплексных мер за последние 5 лет (2016-2020 годы) количество пострадавших на производстве уменьшилось на 10,7% (с 1683 до 1503 человека), в том числе количество погибших – на 16% (с 248 до 208 человек). Коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих снизился с 0,32 до 0,23», – сообщил Ербол Нургалиев.

    По его словам, за 9 месяцев текущего года на предприятиях страны пострадало 1062 человека (за 9 месяцев 2020 года – 1023 человека), из них 140 человек погибли (за 9 месяцев 2020 года – 144 человека).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК Занятость Общество
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