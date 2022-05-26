Производственный травматизм снизился на 2% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О снижении производственного травматизма заявил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ахмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас положительная динамика производственного травматизма за счет тех мер, которые принимаются Правительством и социальными партнерами. Наблюдается снижение производственного травматизма на 2% в сравнении с 2020 и 2021 годами. Если брать десятилетку, то более 10% - такую динамику мы наблюдаем», - сказал Ахмади Сарбасов перед X Казахстанской международной конференцией по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2022.

Между тем, по его словам, проблема производственного травматизма сохраняется.

«Но это не означает, что проблема минимизирована. К сожалению, есть у нас отрасли экономики, где сохраняется производственный травматизм. Это горно-металлургический комплекс, строительный сектор, промышленные регионы – Карагандинская область, ВКО», - добавил вице-министр.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил о том, что более 300 предприятий внедрили международные стандарты по охране труда в РК.