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    Производственный травматизм снизился на 2% в Казахстане

    26 Мая 2022, 17:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О снижении производственного травматизма заявил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ахмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас положительная динамика производственного травматизма за счет тех мер, которые принимаются Правительством и социальными партнерами. Наблюдается снижение производственного травматизма на 2% в сравнении с 2020 и 2021 годами. Если брать десятилетку, то более 10% - такую динамику мы наблюдаем», - сказал Ахмади Сарбасов перед X Казахстанской международной конференцией по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2022.

    Между тем, по его словам, проблема производственного травматизма сохраняется.

    «Но это не означает, что проблема минимизирована. К сожалению, есть у нас отрасли экономики, где сохраняется производственный травматизм. Это горно-металлургический комплекс, строительный сектор, промышленные регионы – Карагандинская область, ВКО», - добавил вице-министр.

    Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил о том, что более 300 предприятий внедрили международные стандарты по охране труда в РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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