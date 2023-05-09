Производственный контроль снизился в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Производственный контроль снизился в Акмолинской области, причем наименьший охват отмечается в городе Кокшетау. Об этом брифинге заявила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, производственный контроль - это одна из форм самоконтроля на предприятиях и объектах для обеспечения безопасности и безвредности для человека продукции, работ и услуг. В этом году в Акмолинской области охват всех объектов производственным контролем составил 47,3%, в сравнении с прошлым годом отмечается снижение.

Низкий охват отмечается среди объектов общественного питания. Из действующих 722 объектов договоры имеются только на 271 (37,5%), наименьший охват производственным контролем отмечается в городе Кокшетау - 5 из 220 (2%). Осуществляют производственный контроль ресторан «Кокшетау», столовая ТОО «Енки», «Столовая 24» и другие.

«За первый квартал этого года в рамках производственного контроля исследовано 2680 проб пищевой продукции с объектов общественного питания и пищевой промышленности, из которых 44 не соответствуют по микробиологическим показателям. На объектах образования исследовано 9199 проб готовой продукции, из них 142 (1,5%) не соответствовали по микробиологическим показателям», - сообщила А. Мусина.

Так, 91 объект дошкольного воспитания и 46 арендованных пищеблоков в школах, осуществляющих питание детей, работают, не проводя производственный контроль. Наибольшее количество их в городе Кокшетау – 62, Целиноградском районе – 41, городе Косшы – 10, Аршалынском районе – 6 и Биржан Сал – 15.

Ежегодно отмечается также снижение объектов водоснабжения с производственным контролем, лишь 62% водопроводов области охвачены производственным контролем. Не организован производственный контроль и на 35 субъектах (161 объект) здравоохранения, из них 4 субъекта (130 объектов) - подведомственные управлению здравоохранения области - больница района Биржан сал, Аршалынская, Егиндыкольская, Коргалжынская районные больницы.

Похожая ситуация по объектам, оказывающим стоматологические услуги. Охват производственным контролем составил 84,5%. Однако 31 стоматология, в том числе шесть в Бурабайском, три - в Есильском, одна - в Жаксынском, пять - в Целиноградском районах, четыре - по городу Косшы и 12 - по городу Кокшетау не осуществляют самоконтроль.



