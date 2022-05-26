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    Производственным работникам «Самрук-Казына» повысили зарплату

    26 Мая 2022, 11:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повышение заработной платы работников группы компаний фонда «Самрук-Казына» продолжится. Об этом в ходе обсуждения реализации Комплексного плана «программы повышения доходов населения до 2025 года» в Сенате сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важная часть программы посвящена новому экономическому росту. Охвачены создание условий для трудоустройства граждан, а также косвенные действия, привлекающие к новым навыкам и профессии. С учетом повышения заработной платы более 1,1 млн работников, в том числе увеличится должностной оклад более 850 тыс. работников бюджетной сферы. Заработная плата врачей увеличится с 320 тыс. до 531 тыс. тенге, средних медицинских работников – с 173 тыс. до 250 тыс. тенге», - сказал Е. Тугжанов.

    Он также сообщил, что с апреля текущего года с 5 до 48 % повысилась заработная плата 258 тыс. человек – производственного персонала Группы компаний фонда «Самрук-Казына». При этом предпочтение отдавалось низкооплачиваемым услугам.

    «Будет продолжена работа по увеличению доходов работников из внутреннего резерва фонда. До конца года еще в четырех компаниях заработная плата производственного персонала вырастет с 5 до 18 %», - сказал замглавы Правительства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Сенат Общество
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