Производители сахаросодержащих напитков просят государство не вводить акциз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки. Это может негативно повлиять на объемы продаж и привести к удорожанию стоимости напитков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 октября 2021 года был утвержден нацпроект «Здоровая нация», в рамках которого обозначено мероприятие по введению акциза на сахаросодержащие напитки с 2023 года со ставками в 2023 г. – 20%, 2024 г. – 35%, 2025 г. – 45%.

В этой связи ведущие производители и импортеры безалкогольных напитков в Казахстане, входящих в Ассоциацию, подписали «Кодекс добровольных обязательств». Компании обязались снизить среднее содержание добавленного сахара в консолидированном портфолио напитков всех участников на 10% до конца 2026 года.

Кодекс определяет добровольные правила в отношении базовых принципов и подходов к составу, маркировке и маркетингу безалкогольных напитков (включая рекламу и продвижение на рынке). Компании договорились усилить работу над рецептурой своих напитков, чтобы предлагать потребителям широкую линейку различных продуктов и вкусов, включающих в том числе бескалорийные опции. Производители обязались до конца 2026 года дополнить свой портфель малыми форматами упаковки (0,5 литра или менее) и размещать на упаковке своих напитков полную и достоверную информацию о составе напитка, доступную и понятную для потребителей.

В вопросах продвижения и рекламы подписанты кодекса обязались не размещать рекламу безалкогольных напитков на телевидении, радио или в печатных СМИ, целевая аудитория которых состоит преимущественно из детей до 12 лет. Вблизи школ, а также образовательных и культурно-досуговых заведений, ориентированных на работу с детьми до 12 лет, бесплатное представление, дегустация безалкогольных напитков не будет производиться.

«В нынешних тяжелых экономических условиях члены Ассоциации предлагают не накладывать на производителей и население дополнительный акцизный налог на напитки. Стоимость продуктов питания, напитков и так повышается из-за роста цен на сырье, около 70% которого – импортное, усложнения логистических цепочек и роста курса доллара и евро. Если государство хочет поддержать отечественное производство напитков, а также сахарную отрасль, где в ближайшее время планируется построить ещё один завод и полностью обеспечивать страну местным сахаром, то мы предлагаем решить вопрос путем саморегулирования отрасли. Некоторые европейские страны, такие как Великобритания, Норвегия, уже начали отменять введённые ранее налоги на безалкогольные напитки, чтобы поддержать своих производителей», - отметила президент Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК Алия Мамытбаева.

Алия Мамытбаева заявила, что решение о сокращении сахара далось производителям нелегко.

Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов также поддержал производителей сахаросодержащих напитков.

«Национальная палата предпринимателей «Атамекен» не против проекта «Здоровая нация», но мы трезво понимаем, что внедрение акциза сейчас неэффективно, учитывая сложную экономическую и геополитическую ситуации. Сейчас, наоборот, время, когда необходимо поддерживать наших отечественных производителей, и самый лучший момент, когда мы должны заниматься экспортом», - сказал он.

Ранее сообщалось, что введение акциза на сахаросодержащие напитки обсуждается на уровне Правительства.



