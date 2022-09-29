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    Производители реализуют битум только посредникам - сенатор

    29 Сентября 2022, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблемы состояния дорог общего пользования и улиц в населенных пунктах в своем депутатском запросе поднял сенатор Серик Шайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат уверен, что для обеспечения сбалансированного развития и содержания местных дорог, необходимо создание единого администратора по управлению всеми дорогами общего пользования, а также активнее использовать местные материалы для дорожного строительства.

    «Несмотря на наличие всех необходимых материалов для строительства и ремонта дорог в нашей стране, до сих пор потенциал отечественного производства используется не в полной мере. Дефицит битума в летний период доходит до 500 тыс. тонн. В разгар строительного сезона цена битума увеличивается в три раза. Производители реализуют битум только посредникам, которые скупают весь объем и перепродают подрядчикам. Аналогичная ситуация наблюдается и с ценами на дизельное топливо», - отметил сенатор.

    В числе предложений сенатора – исключение посредников из цепочки поставок, обязательства заводов по заключению прямых договоров с подрядчиками, в случае необходимости ускорение процедур корректировки договоров, а также усиление контроля за сметной документацией.

    «В последние годы на ремонт улиц населенных пунктов в рамках программы «Ауыл - Ел бесігі» выделяются значительные финансовые средства. Выделяемые средства в основном направляются на финансирование работ по среднему ремонту, качество которого оставляет желать лучшего. Причина в том, что сметная документация не проходит ни государственную экспертизу, ни ведомственную экспертизу. Конкурсы выигрывают компании со скидкой до 40%, что отражается на качестве. Необходимо подзаконными актами внести обязательную ведомственную экспертизу ремонта улиц населенных пунктов», - заключил сенатор.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Строительство Дороги
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