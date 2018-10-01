Производители надеются на увеличение заказов после Послания Президента - Аблай Мырзахметов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» объяснил, какой эффект окажет поручение Президента РК по поддержке отечественных производителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам приятно, что в своем Послании народу Казахстана Глава государства сказал о той проблеме, о которой мы говорим - загрузка отечественных товаропроизводителей. Необходимо у себя производить основные товары повседневного спроса - продукты питания, одежду, обувь, детские игрушки, детскую одежду и так далее. Этот вопрос должен быть в первом приоритете Правительства. В начале года мы паспортизировали две тысячи таких предприятий несырьевых товаров. Средняя загрузка составляет 55%, то есть заказов не хватает. Я думаю, что после поручения Главы государства, эта работа будет развернута», - сказал Аблай Мырзахметов в ходе заседания общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» в поддержку Послания Главы государства.

По его словам, из-за того, что казахстанские товары будут производиться в тенге, их цену легче контролировать. Помимо этого, благодаря президентским поручениям, отечественные предприятия получат заказы.

Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев, 5 октября, в Акорде выступил с Посланием народу Казахстана. Президент отметил необходимость осваивания широкой номенклатуры товаров народного потребления и вновь призвал казахстанцев носить отечественную одежду.