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    Производителей яиц в РК поддержат субсидированием для удержания цен

    29 Апреля 2020, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК на 2020 год сохранит субсидирование пищевых яиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    В связи с кризисной ситуацией принято решение о поддержке производителей яиц.

    «В Госпрограмме развития АПК предусмотрено исключение товарно-специфических субсидий на яйца с 2020 года. Норма об отмене была согласована с руководителями птицефабрик и отраслевой ассоциацией птицеводов еще в 2017 году, в момент принятия госпрограммы.

    Однако в 2020 году на себестоимость производства пищевого яйца повлияла кризисная ситуация, вызванная распространением вируса COVID-19. В этих условиях Министерство сельского хозяйства Казахстана предложило поддержать производителей яиц и сохранить направление «Субсидирование производства пищевого яйца» с уменьшением норматива субсидирования с трех до 1,5 тенге на одну единицу продукции.

    «На поддержку птицеводов и, соответственно, удешевление себестоимости яиц Правительство РК планирует направить более 5 млрд тенге», - говорится в распространенном релизе.

    Кроме того, Правительство предоставило производителям яиц возможность получить льготное финансирование на пополнение оборотного капитала через программу «Экономика простых вещей». Это сделано для того, чтобы птицефабрики в трудный период смогли обеспечить себя кормами.

    Помимо этого, сельхозтоваропроизводителям оказывается поддержка в виде субсидирования приобретения племенной птицы и транспортных расходов при экспорте продукции.

    Напомним, яйца в Казахстане производит 31 птицефабрика. По прогнозам, за год они произведут 5,5 млрд яиц.

    При этом отечественное производство обеспечивает более 100% внутренней потребности казахстанского рынка. Таким образом, птицефабрики имеют возможность продавать лишнее за границу.

    В 2019 году птицефабриками республики было экспортировано 527 млн штук. За январь-февраль 2020 года объем экспорта составил 1 542 тонны (30,8 млн штук).

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    Минсельхоз Сельское хозяйство
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