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    Производителей бытовой техники могут освободить от уплаты НДС

    11 Мая 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительством на развитие обрабатывающей промышленности предусмотрено 500 млрд тенге. Основные заявки поступили от предприятий машиностроительной отрасли. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо отметить, что сейчас во всем мире активно развиваются цифровые технологии, роботизация, автоматизация процессов. Поэтому важно, чтобы наши предприятия модернизировались. Этому вопросу Правительство уделяет особое внимание. В первую очередь, это вопросы финансирования и налогооблажения. На обрабатывающую промышленность мы предусмотрели 500 млрд тенге. Основные заявки поступили от предприятий машиностроительной отрасли. На сегодня уже одобрены проекты на более чем 200 млрд тенге. Мы планируем увеличить это финансирование до 1 трлн тенге по 9% годовых», - сказал на форуме машиностроителей Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина отметил, что в стране в машиностроительной отрасли также действует соглашение о промышленной сборке, согласно которому производители освобождаются от таможенных пошлин и НДС. Эти меры касаются сельхозмашиностроителей, сельхозтехники и автомобилестроения.

    «Сейчас мы работаем над тем, чтобы добавить эту меру и для производителей бытовой техники - освобождение от НДС сроком на 5 лет. Кроме того, у нас имеется такая налоговая мера, как НДС методом зачета. Когда машиностроительные компании импортируют оборудование и комплектующие, мы освобождаем их от НДС. Это удешевляет себестоимость производства. Ранее эта норма действовала в отношении 4 товарных групп, сейчас мы расширили до 10 товарных групп. Норма действует до конца 2024 года. В рамках налогового кодекса мы рассматриваем возможность продления сроков действия данных мер поддержек», - добавил Алихан Смаилов.

    Ранее Премьер-Министр зачитал поздравительное письмо Главы государства участникам форума машиностроителей.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Промышленность Экономика Налоги
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