Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Производителей алюминия, меди и свинца обяжут поставлять сырье на внутренний рынок Казахстана

    12 Декабря 2022, 12:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выработать законодательные механизмы воздействия на крупных производителей из-за недоступности сырья на внутреннем рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доступного сырья, а это базовое условие развития, для казахстанской обрабатывающей промышленности недостаточно. Продолжают поступать жалобы казахстанских производителей на недоступность отечественного сырья. Принятые законодательные нормы до сих пор «пробуксовывают», - сказал Глава государства во время расширенного заседания Правительства.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, другие крупные производители под разными предлогами отказываются подписывать соглашения по поставкам на внутренний рынок. Основной объем продолжает уходить на экспорт - 87% алюминия, 98,8% меди, 77% свинца.

    «Правительству следует выработать дополнительные законодательные механизмы воздействия на крупных производителей для полноценного обеспечения отечественных переработчиков доступным сырьем», - заключил Президент.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Правительство РК Промышленность Экономика Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
    Новости по теме
    Новости по теме
    Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина
    Права вкладчиков ЕНПФ по передаче пенсионных накоплений расширят в Казахстане
    Нельзя сидеть сложа руки – Президент Казахстана прогнозирует более сложный 2023 год
    Внимание госорганов приковано не к реальным чаяниям народа, а к лентам соцсетей - Президент РК
    Популярное
    1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
    3 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
    4 Лжепродавцы айфонов активизировались в Петропавловске
    5 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
    Новости партнеров