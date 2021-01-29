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    Производительность фабрики на Бакырчикском горнодобывающем предприятии вырастет до 2,2 млн тонн

    29 Января 2021, 16:55

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году на Бакырчикском горнодобывающем предприятии компании Polymetal планируется реализовать проект по устранению узких мест на участках сгущения и сушки, установив дополнительный ленточный фильтр, сушильный барабан и второй сгуститель. Это позволит достичь производительности фабрики в 2,2 млн. тонн в год, передает МИА «Казинформ»

    В прошлом году на месторождении Бакырчик (проект Кызыл) производство в IV квартале снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года с 2, 8 тонны до 2,083 тонн. Это связано с запланированной остановкой Амурского ГМК на техническое обслуживание, поэтому часть производства была перенесена на 2021 год.

    «Компания ожидает, что содержания золота в руде продолжат приближаться к среднему значению в запасах в 2021 году, так как добыча переходит на нижние уровни. Переработка руды Ведуги прекратится в I квартале 2021 года», - отмечают в компании.

    Годовое же производство выросло на 11% по сравнению с прошлым годом до 382 тысяч унций (11, 88 тонн) и превысило план на фоне высоких содержаний, особенно в первой половине 2020 года.

    Напомним, рудные Запасы Кызыла увеличились на 2,2 млн унций и достигли 10,3 млн унций после первичной оценки запасов Восточного Бакырчика в ноябре.

    Добыча на Восточном Бакырчике планируется в 2031 году.

    Сегодня компания Polymetal объявила о производственных результатах за IV квартал 2020 года.

    «2020 год стал успешным для Polymetal, несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19. Мы улучшили показатели по безопасности и, что крайне важно, добились полного отсутствия несчастных случаев со смертельным исходом. Компания превысила производственный план, получила рекордный свободный денежный поток и продолжила реализовывать проекты развития в соответствии с графиком, - отметил главный исполнительный директор группы Виталий Несис.

    На фоне роста продаж золота и высоких цен на металлы выручка компании в 2020 году выросла на 28% и достигла US$ 2,9 млрд, а выручка в IV квартале увеличилась на 31% до US$ 0,8 млрд. Разрыв между производством и продажами золота был устранен.

    Компания ожидает, что уровень денежных затрат за полный год будет ниже прогноза в размере US$ 650-700 на унцию золотого эквивалента. Резкое ослабление курсов российского рубля и казахского тенге в 2020 году перевесило дополнительные расходы, которые были связаны с пандемией коронавируса и ростом платежей по НДПИ, вызванного увеличением цен на металлы. Совокупные денежные затраты ожидаются в рамках прогнозного диапазона US$ 850-900 на унцию золотого эквивалента, так как компания ускорила подготовительную вскрышу и обновление парка горной техники на фоне высоких цен на металлы.

    В IV квартале Polymetal сгенерировал значительный свободный денежный поток, в результате чего чистый долг на конец 2020 года сократился до US$ 1,35 млрд. При этом компания ожидает, что соотношение чистого долга к EBITDA будет ниже 1x. В целом за 2020 год чистый долг снизился на US$ 128 млн, а Polymetal выплатил дивиденды на сумму US$ 480 млн на фоне рекордного годового свободного денежного потока.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Промышленность Экономика
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