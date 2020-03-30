Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Производить антисептики начнут в различных регионах Казахстана

    30 Марта 2020, 17:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о налаженном в стране производстве автомобилей и антисептиков, а также о той помощи, которую предприниматели оказывают казахстанским врачам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на кризис, мы начали производить автомобили марки Chevrolet в Костанае. Это предприятие будет работать в три смены. Естественно, все необходимые дезинфекционные санитарные нормы будут учтены и будут соблюдаться. Буквально на днях Премьер-Министр РК вместе с Премьер-Министром Узбекистана открыл автосборочную линию. Каждый день сотни волонтеров по всей стране, меценаты, добровольцы, наши артисты проводят онлайн-концерты и доказывают, что место добру всегда есть», - сказал Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга.

    По его словам, в СКО владельцы ресторанов, кафе и столовых бесплатно доставляют горячую еду врачам скорой помощи, которые работают в круглосуточном режиме.

    «Также бесплатными горячими обедами медицинских работников кормит один из столичных ресторанов. Только за 1 день было накормлено более 200 врачей. Бизнесмены обещают, что акция будет продолжена. А в Алматы одна из международных сетей ресторанов поставляет горячие обеды врачам и сотрудникам силовых ведомств. И это несмотря на то, что им пришлось полностью закрыть несколько своих ресторанов», - отметил глава МИОР.

    Особого внимания, считает он, заслуживают предприниматели, которые переориентируют свой бизнес для выпуска средств защиты от коронавирусной инфекции.

    «К примеру, в СКО и Акмолинской области уже начали производить антисептики. Антисептики также начали выпускать в лаборатории Восточно-Казахстанского технического университета. В самое ближайшее время подобное производство будет запущено и в других областях. Компании «КаР-Тел», «KCell», «Mobile Telecom Service» предоставили бесплатную сотовую связь всем врачам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса. Более 20 тысяч медработников по стране на период режима ЧП получили бесплатные пакеты связи и интернета», - заключил Д. Абаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Благотворительность Промышленность Здравоохранение Транспорт Безопасность Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане