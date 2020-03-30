Производить антисептики начнут в различных регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о налаженном в стране производстве автомобилей и антисептиков, а также о той помощи, которую предприниматели оказывают казахстанским врачам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на кризис, мы начали производить автомобили марки Chevrolet в Костанае. Это предприятие будет работать в три смены. Естественно, все необходимые дезинфекционные санитарные нормы будут учтены и будут соблюдаться. Буквально на днях Премьер-Министр РК вместе с Премьер-Министром Узбекистана открыл автосборочную линию. Каждый день сотни волонтеров по всей стране, меценаты, добровольцы, наши артисты проводят онлайн-концерты и доказывают, что место добру всегда есть», - сказал Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в СКО владельцы ресторанов, кафе и столовых бесплатно доставляют горячую еду врачам скорой помощи, которые работают в круглосуточном режиме.

«Также бесплатными горячими обедами медицинских работников кормит один из столичных ресторанов. Только за 1 день было накормлено более 200 врачей. Бизнесмены обещают, что акция будет продолжена. А в Алматы одна из международных сетей ресторанов поставляет горячие обеды врачам и сотрудникам силовых ведомств. И это несмотря на то, что им пришлось полностью закрыть несколько своих ресторанов», - отметил глава МИОР.

Особого внимания, считает он, заслуживают предприниматели, которые переориентируют свой бизнес для выпуска средств защиты от коронавирусной инфекции.

«К примеру, в СКО и Акмолинской области уже начали производить антисептики. Антисептики также начали выпускать в лаборатории Восточно-Казахстанского технического университета. В самое ближайшее время подобное производство будет запущено и в других областях. Компании «КаР-Тел», «KCell», «Mobile Telecom Service» предоставили бесплатную сотовую связь всем врачам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса. Более 20 тысяч медработников по стране на период режима ЧП получили бесплатные пакеты связи и интернета», - заключил Д. Абаев.