Производить 400 тонн рыбы в год планирует крестьянское хозяйство в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно региональной программе развития рыбного хозяйства, в регионе по итогам первого квартала было произведено 2559 тонн товарной рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Всем, кто занимается рыбным хозяйством, предоставляются субсидии со стороны государства и льготы. В этой связи управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области организовало для представителей СМИ тур с посещением крестьянского хозяйства «Кушим» в Келесском районе.

Крестьянское хозяйство, расположенное в селе М. Горького Актюбинского сельского округа, работает с 2016 года. Здесь занимаются рыбоводством и производством рыбного мяса. Стоимость проекта - 100 млн. тенге.

- Рыбным хозяйством мы занимаемся семь лет. В рамках инвестиционного проекта перерабатываем и сушим рыбу. На 19 гектарах земли имеются 13 прудовых озер. В них обитают карп, белый амур и многие другие виды рыб. Я получил большую помощь от государства. В рамках поддержки хозяйству был предоставлен земельный участок площадью 76,2 гектара. Кроме того, на строительство перерабатывающего цеха было выделено восемь миллионов тенге. Также получил кредит под низкий процент в размере 8,8 миллиона тенге. В этом году я предложил свой большой проект стоимостью 515 миллионов тенге. Он находится на рассмотрении. Хочу довести свой фонд до 28 озер. Если мой план будет реализован, есть возможность производить до 400 тонн рыбы в год, - сказал глава крестьянского хозяйства Райс Тастанов.

По мнению предпринимателя, при полном запуске проекта постоянной работой будут обеспечены еще 20 человек. Сейчас в хозяйстве работают шесть человек. Глава хозяйства предлагает развивать в Казахстане прудовые озера. Тем более что государство поддерживает крестьян, освоивших новую профессию. Кроме того, в хозяйствах района 30% покупки кормов для рыбы субсидируется государством.

В Келесском районе рыбным хозяйством занимаются четыре крупных хозяйства.

Согласно плану, в области открыты 28 прудовых рыбных хозяйств, в том числе четыре на придомовых территориях (Байдибекский район - 3, Тюлькубасский - 5, Сауранский - 3, Сайрамский - 3, Ордабасинский - 3, Жетысайский - 1, Казыгуртский - 1, Толебийский - 1, Шардаринский район - 6, Кентау - 2).

14 предпринимателей, занимающихся рыбным хозяйством, подали заявки через АО «СПК «Туркестан» на получение льготных кредитов в размере 5,4 млрд тенге. Предусматривается кредитование четырех хозйств на 1,6 млрд тенге.

В целом по области функционируют семь рыбоперерабатывающих заводов мощностью до 15 тыс. тонн в год.