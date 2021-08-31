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    Произведения Жамбыла в переводе на кыргызский язык презентовали в Бишкеке

    31 Августа 2021, 01:30

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Международная Тюркская академия 30 августа организовала в Бишкеке специальную научную конференцию, посвященную 175-летию поэта Жамбыла Жабаева и 30-летию независимости Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

    В мероприятии, которое прошло в Национальной Академии Манаса им. Ч. Айтматова, приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, председатель Комитета по культуре Министерства культуры и спорта РК Акан Абдуалиев, президент Национальной Академии Манаса им. Ч. Айтматова Топчубек Тургуналиев, председатель Национального союза писателей Кыргызстана Нурланбек Калыбеков, председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, а также ряд представителей казахской и кыргызской интеллигенции.

    «Жамбыл – личность, общая для казахов и кыргызов. Об искреннем отношении поэта к соседним кыргызам можно понять по его словам: «Мои кости – казахские, моя плоть – кыргызская». И в этом мудрец Алатау служил тюркскому единству, и в этом урок для всех», — сказал на встрече глава Академии. В ходе конференции общественности были представлены избранные произведения Жамбыла в переводе на кыргызский язык («Жамбыл Жабаев. Избранные произведения»). Ценный труд был переведен на кыргызский язык известными литературоведами Керимбеком Кадыракуновым и Туголбаем Казаковым.

    Также состоялась презентация исторической повести «Тагай бий (Мухаммад Кыргыз)» известного государственного деятеля, известного писателя Каныбека Иманалиева. Это произведение посвящено жизни Тагай Бия, объединившего кыргызский народ в XVI веке, и заложившего основу государственности.

    Мероприятие продолжилось XIV международным айтысом с участием казахских и кыргызских поэтов.

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    Культура Кыргызстан Тюркский мир
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