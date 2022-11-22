Произведения казахских писателей вошли в 100-томное собрание «Жемчужины тюркской литературы»

22 Ноября 2022, 19:50

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкентском институте востоковедения им. Беруни при участии посольств и культурных центров тюркских государств прошла презентация 100-томного собрания «Жемчужины тюркской литературы», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В многотомник, подготовленный Союзом писателей Узбекистана и Академией наук Узбекистана, вошли лучшие произведения известных поэтов, прозаиков и мыслителей XI-XXI веков – представителей азербайджанской, каракалпакской, казахской, кыргызской, турецкой, узбекской, туркменской и венгерской литературы.

По данным координатора проекта, специалиста отдела международных отношений и художественного перевода Союза писателей Узбекистана Рисолат Хайдаровой, собрание «Жемчужины тюркской литературы» издано по инициативе Президента страны Шавката Мирзиёева, выдвинутой в 2019 году на Бакинском саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Изначально мы планировали, что в собрание войдет около 450 писателей и поэтов. В процессе работы оказалось, что объем намного больше, чем предполагали. В итоге 100-томник вобрал в себя произведения 1010 авторов. Это за счет того, что в каждом разделе национальной литературы есть «Антология современной прозы» и «Антология современной поэзии». Всего включено 30 романов, около 40 повестей и очень много рассказов и стихов», - сказала Рисолат Хайдарова.

Она добавила, что к подготовке серии книг были привлечены более 200 переводчиков, 100 литературоведов, ученые-текстологи, писатели, редакторы и художники. Серия издана в Ташкенте 200-тысячным тиражом.

Свой вклад по подготовке раздела, посвященного казахской литературе, внесла секции казахской литературы Союза писателей Узбекистана под руководством Турсынали Ахметова.

«В 100-томном собрании 10 томов посвящены произведениям казахской литературы. Серия книг начинается с произведений Абая и Жамбыла Жабаева. Отдельными томами изданы работы Мухтара Ауэзова, Олжаса Сулейменова, Мухтара Шаханова, Сабита Муканова и Калмакана Абдукадирова, Габита Мусрепова и Абиша Кекельбаева. Свое достойное место в собрании нашли творчество Ахмета Байтурсынова, Беимбета Майлина, Шакарима Кудайбердыулы, Мыржакыпа Дулатова, Жусупбека Аймаутова, Магжана Жумабаева, а также произведения современных казахстанских писателей», - рассказал в интервью МИА «Казинформ» Турсынали Ахметов.

Он выразить признательность и благодарность Союзу писателей Казахстана за оказанную помощь в работе над серией книг.

«В самом начале работы мы посетили Алматы, где вместе с коллегами провели огромную работу по изучению и отбору произведений современных писателей для включения в «Антологию казахской прозы» и «Антологию казахской поэзии». Пользуясь случаем, хотел бы еще раз высказать благодарность», - резюмировал Турсынали Ахметов.