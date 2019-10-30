Произведения Абая переведут на 10 языков мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Произведения великого казахского поэта и мыслителя Абая переведут на 10 языков мира. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, выступая на заседании государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выпуск книг с произведениями Абая, снятие документальных фильмов, все эти работы проводятся согласно плану. Мы должны перевести его труды на 10 языков мира», - сказал Бердибек Сапарбаев, докладывая о ходе подготовки к празднованию юбилея.





Было также отмечено, что в январе 2020 года в городе Нур-Султане в торжественной обстановке состоится официальная церемония открытия юбилея великого Абая.

В календарь юбилейного года вошли также такие масштабные проекты как презентация трудов Абая, широко распространенных в мире, международная научно-практическая конференция в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с участием известных учебных-абаеведов, представителей творческой и научной интеллигенции, мероприятия в музее Кембриджского университета. В числе международных мероприятий также запланированы проведение торжественного собрания и постановка оперы «Абай» в Большом театре в Москве.

В рамках юбилея предусмотрены музеефикация Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили» и проведение научно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия, связанных с именем великого поэта.