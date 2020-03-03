+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 10 °С
USD 381.23 EUR 422.29
RUB 5.73 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Произведена ротация состава Национального совета общественного доверия

3 Марта 2020 13:55
Поделиться:
Произведена ротация состава Национального совета общественного доверия

​НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В состав Национального совета общественного доверия (НСОД) включены новые представители общественности и экспертного сообщества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства в Facebook.

Новости по теме
Президент провел ротацию в Нацсовете
Национальный совет доверия подготовит очередной пакет реформ до конца года - Президент РК Нельзя осуществлять социальные реформы без общества – Айдос Сарым Если кто-то критикует Национальный совет доверия, это закономерно – Ерлан Саиров

В частности, в состав НСОД вошли известный общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана» Бакытбек Смагул, известный юрист, директор Института Европейского права и прав человека Марат Башимов, общественный деятель, председатель ОО «Мазмұндама» Шынгыс Мукан, генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков, руководитель движения многодетных матерей «Талбесік» по Карагандинской области, журналист Лаззат Кожахметова, юрист, координатор республиканского волонтерского движения «Акселератор добра» Айнур Сабитова.
​В рамках ротации из состава Национального совета выведены Э.Азимова, А.Саин, Б.Палымбетов, А.Шураев, Б.Бухарбай, А.Амиртаев.
Национальный совет общественного доверия создан 12 июня 2019 года. Первое заседание НСОД состоялось 6 сентября 2019 года. В состав Национального совета входят представители различных политических партий и общественных объединений, неправительственных организаций, СМИ, известные общественные деятели, правозащитники, ведущие казахстанские эксперты.
​Третье заседание Национального совета общественного доверия состоится в апреле т.г.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нацсовет-2019,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив