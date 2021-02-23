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    Произведена промышленная партия вакцины Спутник V на базе Карагандинского фармкомплекса

    23 Февраля 2021, 15:20

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения РК Алексей Цой проинспектировали ход промышленного производства вакцины «Гам-КОВИД-Гак» («Спутник - V») на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК) и поставки вакцин в регионы страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    «В соответствии с поручением Главы государства задача по налаживанию промышленного производства вакцины на базе отечественного фармкомплекса выполнена в кратчайшие сроки. Сегодня будет произведена отгрузка 90 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Гак» во все регионы Казахстана. В марте 2021 года планируется произвести 150 тысяч доз, а с апреля месяца объемы будут доведены до 600 тысяч доз. Таким образом, наше население планомерно будет обеспечено вакциной против COVID-19 в достаточном количестве», — отметил вице-премьер Е. Тугжанов.

    Всего в рамках соглашения о взаимопонимании, заключенного между ТОО «СК-Фармация» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) планируется поставка более 2 млн доз вакцины, с возможностью увеличения до 5 млн доз после прохождения всех стадий испытаний препарата.

    Напомним, 11 ноября 2020 года в телефонном разговоре Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Президент РФ Владимир Путин обсудили активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории РК.

    «Министерством здравоохранения РК была создана рабочая группа, в которую вошли руководители профильных ведомств МЗ РК, РФПИ, а также специалисты КФК. В короткий срок был проведен трансфер технологии, подготовка производства, обучение персонала. И сегодня мы запускаем полноценное производство «Спутник - V» в Республике Казахстан», — отметил А. Цой.

    «Перед нами была поставлена задача в короткие сроки наладить производство готовой формы российской вакцины «Спутник - V» на нашей производственной площадке. Минздрав РК 4 декабря подписал соглашение о сотрудничестве с владельцем технологии и ноу-хау –РФПИ, и уже 13 декабря нам поставили субстанцию для наработки валидационных серий готового продукта», — сказал генеральный директор КФК Сергей Барон.

    4 декабря 2020 года РФПИ заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения РК, и 13 декабря 2020 года ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» получил субстанцию для производства опытной серии препарата в объеме 6 тыс. доз.

    С 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года вакцина прошла контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. 15 февраля 2021 года она получила регистрацию в РК. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Промышленность Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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