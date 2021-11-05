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    Произойдет масштабная перезагрузка политики по развитию территорий – Даурен Абаев

    5 Ноября 2021, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Произойдет масштабная перезагрузка политики по развитию территорий. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера прошло очень важное совещание. По сути, речь идет о масштабной перегрузке политики по развитию территорий. Президент продолжает курс на имплементацию принципов здравого смысла и прагматизма в управление национальной экономикой. Вы должны понимать, что моногорода, во многом, являются наследниками специфической советской урбанистики. Они были вплетены в систему плановой экономики. Конечно же, с обретением независимости реалии изменились. Соответственно, должны меняться и принципы управления. А проблем, к сожалению, в моногородах сейчас накопилось очень много. Сегодня в 27 моногородах проживает полтора миллиона человек. И для них характерен высокий отток населения, социальная депрессия, безработица где-то. Ну, конечно же, катастрофический износ коммунальной инфраструктуры», – сказал Д.Абаев.

    При этом, по его словам, в некоторых из таких городов истощаются запасы природных ресурсов – основного источника доходов этих городов.

    «Поэтому Президент предлагает уже сейчас заняться поэтапным переселением жителей малоперспективных моногородов в крупные города. Естественно, не забывая, что надо создать для них необходимые условия. Речь идет не о всех моногородах. Есть моногорода с высоким потенциалом развития. Конечно, по ним будут приняты отдельные планы развития, особенно в части диверсификации экономики. Некоторые моногорода, расположенные вблизи крупных городов – точек роста - будут развиваться по принципу агломераций», – отметил Д.Абаев.

    Первый замруководителя АП сообщил, что, по поручению Президента, будет проведена большая аналитическая работа. Лишь по ее итогам моногорода будут ранжированы по категориям. Обо всем будет сообщаться в СМИ.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Промышленность Экономика Занятость Видео Регионы Казахстана Общество Даурен Абаев
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