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    Происшествия в цветочном магазине Шымкента: один «герой» - не сын прокурора, второй - экс-полицейский

    11 Августа 2023, 02:11

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Видео двух происшествий, имевших место в цветочном магазине «Romantic», вызвали большой общественный резонанс. В связи с этим в МВД пояснили, что имели место два факта правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В первом случае, как видно на видео, мужчина в белой футболке берет со стола ножницы и направляется в сторону продавца цветов. Это происшествие произошло 8 августа. Заявления по данному факту от продавца в полицию не поступало, правонарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей», - пояснили в полиции.

    Полицейские установили хулигана и доставили в Туранское РУП. Им оказался уроженец Туркестанской области, гражданин К. 1990 года рождения. Проживает в Шымкенте.

    «Этот человек какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит», - заявили ранее в прокуратуре города Шымкента.

    Его отец - пенсионер 1952 года рождения. Проживает в Байдибекском районе, уточнили в полиции.

    Постановлением суда гражданина К. в соответствии со статьей 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» арестовали на 7 суток.

    Мужчина официально извинился перед общественностью. Видеообращение дебошира, угрожавшего расправой ножницами, появилось в Telegram-канале otyrarkz.

    На втором видео изображен уже другой гражданин Б. 1989 года рождения.

    Мужчина 8 мая текущего года набросился с оскорблениями на флориста и забрал из магазина букет цветов.

    «На пульт «102» Туранского РУП поступил вызов о скандале. На место прибыли участковые инспектора. Однако владелец магазина объяснил, что претензий ни к кому не имеет, и отказался от подачи заявления. Вместе с тем, по данному факту в Туранском РУП начато досудебное расследование по статье 191 части 2 пункту 1 «Грабеж с применением насилия», - говорится в сообщении полиции.

    В ходе разбирательств также установлено, что мужчина в черной футболке - бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая текущего года согласно поданного им рапорта по собственному желанию, по семейным обстоятельствам.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Видео МВД РК Шымкент Общество
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