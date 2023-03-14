Происхождение праздника Амал еще нужно тщательно изучать – ученый-этнограф

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня – Көрісу күні, или праздник Амал, который широко отмечают в западных областях Казахстана и в ряде регионов России. Своими мыслями по поводу этого праздника поделился в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» кандидат исторических наук, этнограф, профессор Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета Жаскайрат Ерназаров.

– Жаскайрат Тлеккабылулы, откуда берет начало праздник Көрісу, сохранившийся на западе нашей страны и в соседних областях России?

– Да, этот праздник сохранился, как старинная традиция, среди казахов, населяющих запад Казахстана и приграничные регионы России. Сегодня в вопросе происхождения и распространения праздника среди ученых нет единого мнения. Поэтому, нужно тщательное исследование генезиса этой традиции. Во-первых, некоторые связывают этот праздник с переходом от юлианского календаря, где такой праздник был в начале марта, к григорианскому календарю. То есть, когда Совет народных комиссаров 26 января 1918 года издал декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря», разница между двумя календарями оказалась 13 дней. Старый календарь был закрыт 31 января 1918 года, а следующий день считался уже 14 февраля. Ряд респондентов связывают праздник Көрісу с этим событием. Другие обращают внимание на древность традиции, и на различия, имеющиеся в исчислении этих дней в разных родах. То есть, связывают датировку с местами расселения родов, сроками таяния снега и прихода весны. Третьи считают, что эта традиция берет начало от тюрков Южной Сибири. Например, ученый-археолог Андрей Астафьев, изучая историю Мангистауского края, пришел к выводу, что праздник Амал идет от монголов и тувинцев. Он считает, основываясь на адайских преданиях, что предки, которые пришли с востока на плато Устюрт и полуостров Мангистау, принесли с собой систему календарного исчисления.

Но, на мой взгляд, эти факты не объясняют полностью распространение традиции Көрісу на территории Западного Казахстана.

Отметим еще одно мнение – это арабские названия месяцев: Дәлу, Үт, Амал, Сәуір, Саратан, Зауза, Әсет, Сүмбіле, Мизан, Ақырап, Қауыс, Жеді. Поскольку каждый месяц начинается с 14-го, 14-е марта считается началом месяца действий и началом года.

– Понятно, что традиция Көрісу старинная. Это хорошо известно жителям Западного Казахстана. Как Вы считаете, какая разница между этой древней традицией и тем праздником, который отмеча е тся сегодня ?

– В этот день, 14 марта – «день встреч» - жители аулов встают пораньше, посещают старых людей, чтобы поприветствовать их. При этом высказываются пожелания долгой жизни. Старшие с особым чувством благословляют молодых. В этот день в каждом доме готовят угощение, люди тепло приветствуют и интересуются благополучием друг друга. В день встреч прощаются прежние обиды, забываются распри, соседи приглашают друг друга на трапезу, желают гостям и их родне здоровья и благополучия.

По данным этнографических экспедиций, в начале прошлого века в этот день из юрт выносили все нарядную одежду и домашнюю утварь, и развешивали снаружи. Каким в то время был уровень коллективизма, можно судить по обычаю – когда люди посещали родственников, они обращали внимание на то, насколько успешно те пережили зиму и, при необходимости, предлагали помощь. Респонденты говорили, что о благополучии семей судили также по тому, сколько мяса закладывалось в казан, в каком состоянии находились члены семей. В случае необходимости, собирали в помощь нуждающимся семьям скот или предоставляли коров и верблюдиц для доения. Последнее означало, что получившая такую помощь семья могла брать себе молоко, а также приплод. Но животное, после того, как положение семьи исправлялось, нужно было вернуть. Или же семья обязывалась в будущем, при необходимости, в аналогичной ситуации оказать такую же помощь. Конечно, помощь могла оказываться и другими способами, по ситуации.

В день Көрісу люди, начиная со старших, посещали своих односельчан, справлялись о их здоровье и благополучии. При этом, матери давали маленьким детям небольшие мешочки. Дети заходили в дома, там их угощали и давали с собой баурсаки, сладости. Этот обычай выражал пожелание, чтобы дети были всегда сытыми, чтобы люди делились друг с другом и между ними не было розни. Сейчас для празднования в некоторых местах родственники собираются в кафе. Не могу судить, насколько это правильно или неправильно, традиции развиваются сами по себе. И все же, хотелось бы, чтобы этот праздник, имеющий духовное значение, не отдалялся от традиционной формы. То есть, не превращался в обычное застолье, не терял своего духовного содержания, а увеличивал его.

– В последнее время праздник Көрісу распространяется по всему Казахстану. ..

– Эта традиция не была утрачена и в советское время. Праздник Көрісу отмечается в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях, а также в соседних российских Оренбургской, Саратовской, Самарской, Астраханской областях, а также в Каракалпакстане (Узбекистан). В Мангистау праздник Көрісу называют также праздником Амал. Он начинается 14 марта и продолжается один месяц. В последние годы праздник начал распространяться по всей стране. Думаю, что причиной этому служит семантика традиции, то есть, близость ее содержания казахскому менталитету. Потому, что этот праздник является одной из особых традиций, прививающих чувство единства, уважение к людям, теплое отношение между людьми, щедрость и доброту.

Есть мнение, что Көрісу и Наурыз нужно рассматривать отдельно. Наверное, пока не будет принято определенное решение, начинать весну со встреч – вполне уместно. Мы можем праздновать 14 марта праздник Көрісу, а 22 марта – как праздник начала года. Везде свои обычаи, у каждой традиции свой генезис. Все рассудят время и народ.

– Какая связь между Көрісу и Наурыз мейрамы?

– Об этом можно сказать следующее. Праздники объединяет то, что они отмечают начало года, когда мы посещаем близких, поздравляем и желаем благополучия, получаем благословение от старших. Духовное содержание Көрісу и Наурыз мейрамы близко, в чем-то даже идентично. Көрісу – не только праздник общения и добрых пожеланий, но и выражения уважения к старшим. Его древнее содержание – гуманитарное, когда люди выясняют ситуацию, предлагают помощь нуждающимся.

– Спасибо за беседу. С праздником Көрісу, и с наступающим Наурыз мейрамы!