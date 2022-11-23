Происходит неуклонный рост нарушений прав потребителей со стороны бизнеса – Минторговли РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблемы сферы защиты прав потребителей в отдельных отраслях носят системный характер. Об этом сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков на заседании Межведомственного совета по защите прав потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем розничной торговли за 10 месяцев 2022 года вырос на 116 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес обращений в розничной торговле в общем объеме составляет 48 %. Аналогичная картина наблюдалась и в 2021 году. Вместе с тем, количество обращений в Комитет по защите прав потребителей неуклонно растет и увеличилось на 139 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. А в таких отраслях, как транспорт, услуги связи, общественное питание, медицинские услуги темп роста обращений увеличился примерно в три раза. Неуклонно растет сумма возвращенных денежных средств потребителям, она составила за 10 месяцев 2022 года 612,4 млн тенге, что превышает показатель прошлого года на 201 %», – сказал А. Турысбеков.

По его словам, аналогичная картина по нарушениям прав потребителей наблюдается по другим государственным органам, где количество обращений возросло только за шесть месяцев 2022 года до 47,2 тыс., превысив показатель обращений 2021 года. При этом, количество потребителей, обратившихся с жалобами, не отражает фактическое состояние соблюдения прав потребителей полностью, так как существуют потребители, чьи права и законные интересы были нарушены, но в силу субъективных причин не обратившихся за защитой своих прав.

По мнению А. Тынысбекова, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проблемы сферы защиты прав потребителей в отдельных отраслях носят по-прежнему системный характер. Необходимо провести анализ, чтобы выяснить главные причины возникновения недовольства потребителей. В целом, происходит неуклонный рост нарушений прав потребителей со стороны бизнеса.

В своем докладе А. Тынысбеков рассказал о законодательных поправках, разработанных для решения вышеуказанных проблем. Поправки предусматривают: введение омбудсмена по защите прав потребителей; распространение базовых принципов Закона «О защите прав потребителей» на все сферы услуг, оказываемые субъектами предпринимательства. Кроме того, предлагается реституция (восстановление – прим. автора) нормы Закона КазССР от 5 июня 1991 года «О защите прав потребителей» о штрафе (от 10 % до 50 %), налагаемом судом по гражданскому делу на субъекты бизнеса в пользу общественных институтов защиты прав потребителей, если бизнес отказался устранять нарушения в досудебном порядке.



