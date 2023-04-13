Проигрыша не избежать, нужно смириться и продолжать работать – Елена Рыбакина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции, посвященной матчу Кубка Билли Джин Кинг, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о том, как она справляется с трудностями, как восстанавливается между турнирами и проводит свободное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У всех бывают дни, когда хочется, может быть, забросить теннис. Такие мысли часто появляются после обидных поражений. Но сыграв финал сейчас, во-первых, это был очень хороший результат, потом удалось продолжить также хорошо выступать. В целом меня поддерживают, конечно же, семья, друзья, команда. И с ними я нахожусь достаточно много времени вместе. И мне повезло, что, несмотря на результаты, всегда есть поддержка. Проигрыша не избежать. Ты не можешь выигрывать постоянно, с этим нужно смириться и продолжать работать», - поделилась Елена Рыбакина.

Что касается восстановления, Елена Рыбакина уделяет время хорошему сну, правильному питанию.

Казахстанская теннисистка призналась, что свободного времени бывает не так много. Поэтому свободное время она старается провести с близкими, друзьями.

«Если есть какая-то возможность выбраться куда-то и что-то посмотреть», - добавила Елена Рыбакина.

Сегодня утром Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину. Президент Казахстана поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе. Позже на пресс-конференции казахстанская теннисистка рассказала о том, что Президент подарил ей часы с гравировкой и платок.

Отметим, что седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прилетела в Казахстан на матч Кубка Билли Джин Кинг со сборной Польши.

Матч Казахстан — Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Рыбакиной также заявлены Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.



