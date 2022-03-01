+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прохожие спасли двух детей из огня в Щучинске

1 Марта 2022 00:33
Поделиться:
Прохожие спасли двух детей из огня в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – Неравнодушные прохожие спасли двух детей при пожаре в Щучинске. Подоспевшие пожарные эвакуировали из огня женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Снег и дождь ожидаются 1 марта в Казахстане
Что ждать от внеочередного съезда Nur Otan – мнение Уразгали Сельтеева Помогли многодетным семьям накануне Дня благодарности в ВКО Казахстанские дипломаты помогли соотечественникам-дальнобойщикам

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 27 февраля в городе Щучинске Бурабайского района едва не произошла трагедия. Загорелся жилой дом, в котором находилась семья из трех человек.

«Сообщение о пожаре поступило в 15.25. По прибытии было установлено, что в частном жилом доме произошло возгорание стен и кровли на общей площади 70 кв.м. Пожар ликвидирован в течение 20 минут. Жертв и пострадавших нет. С места пожара было извлечено два газовых баллона», - поделились в ведомстве.

До прибытия пожарных подразделений прохожими из пожара были эвакуированы двое несовершеннолетних детей. Женщина была спасена уже пожарными.

«Выражаем огромную благодарность за спасение детей жителю города Щучинска Руслану Ануарбек и жителям города Нур-Султана Жанбырши Омарову и Жомарту Нургужинову. Департамент по ЧС Акмолинской области будет ходатайствовать о награждении граждан перед МЧС РК», - отметили в ведомстве.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрической проводки.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Происшествия   #Общество   #Пожар   #ДЧС   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Снег и дождь ожидаются 1 марта в Казахстане
Что ждать от внеочередного съезда Nur Otan – мнение Уразгали Сельтеева
Помогли многодетным семьям накануне Дня благодарности в ВКО
Казахстанские дипломаты помогли соотечественникам-дальнобойщикам
Популярное
1 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
2 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
3 Переговоры России и Украины завершились
4 Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
5 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК
6 Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
Читайте также
Семь граждан РК благополучно пересекли украинско-российскую границу и направляются на родину
Казахстанские дипломаты помогли соотечественникам-дальнобойщикам
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Переговоры России и Украины завершились
Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК
Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив