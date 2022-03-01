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Прохожие спасли двух детей из огня в Щучинске
ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – Неравнодушные прохожие спасли двух детей при пожаре в Щучинске. Подоспевшие пожарные эвакуировали из огня женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 27 февраля в городе Щучинске Бурабайского района едва не произошла трагедия. Загорелся жилой дом, в котором находилась семья из трех человек.
«Сообщение о пожаре поступило в 15.25. По прибытии было установлено, что в частном жилом доме произошло возгорание стен и кровли на общей площади 70 кв.м. Пожар ликвидирован в течение 20 минут. Жертв и пострадавших нет. С места пожара было извлечено два газовых баллона», - поделились в ведомстве.
До прибытия пожарных подразделений прохожими из пожара были эвакуированы двое несовершеннолетних детей. Женщина была спасена уже пожарными.
«Выражаем огромную благодарность за спасение детей жителю города Щучинска Руслану Ануарбек и жителям города Нур-Султана Жанбырши Омарову и Жомарту Нургужинову. Департамент по ЧС Акмолинской области будет ходатайствовать о награждении граждан перед МЧС РК», - отметили в ведомстве.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрической проводки.
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