Проходившие службу на Семипалатинском полигоне столичные военнослужащие получат выплату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела назначения социальных пособий управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Салтанат Стамбаева сообщила о том, что в этом году единовременная выплата будет начисляться ветеранам, проходившим службу на Семипалатинском полигоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем по постановлению Правительства, где указано о выдаче удостоверения тем, кто служил на полигоне, и единовременная выплата тем, кто проживал на территории Семипалатинского полигона. Есть постановление Правительства, где сказано, что льготой пользуются те, кто там проживает. А выбывшим осуществляется единовременная выплата и выдают удостоверение. А вопрос о присвоении статуса «ветерана» нужно решать на уровне Правительства. От нас ничего не зависит. Мы получили письмо от Ассоциации ветеранов и инвалидов Управления особого риска Семипалатинского ядерного полигона РК с просьбой принять участие в работе конференции. Мы отозвались на их зов и пришли на конференцию. Как местный исполнительный орган в рамках законодательства мы предоставляем помощь», - отметила на конференции Салтанат Стамбаева.

По словам спикера, те, кто служил и проживал на территории Семипалатинского полигона, должны предоставить подтверждающие документы.

«В прошлом году решением городского маслихата вышел приказ о начислении единовременной выплаты в размере 2,5 МРП (7657, тенге) ко дню закрытия полигона (29 августа). В этом году, согласно этому приказу, единовременная выплата будет начисляться также военнослужащим, которые несли службу на Семипалатинском полигоне»,- добавила спикер.