Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Проходившие службу на Семипалатинском полигоне столичные военнослужащие получат выплату

    28 Марта 2022, 15:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела назначения социальных пособий управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Салтанат Стамбаева сообщила о том, что в этом году единовременная выплата будет начисляться ветеранам, проходившим службу на Семипалатинском полигоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы работаем по постановлению Правительства, где указано о выдаче удостоверения тем, кто служил на полигоне, и единовременная выплата тем, кто проживал на территории Семипалатинского полигона. Есть постановление Правительства, где сказано, что льготой пользуются те, кто там проживает. А выбывшим осуществляется единовременная выплата и выдают удостоверение. А вопрос о присвоении статуса «ветерана» нужно решать на уровне Правительства. От нас ничего не зависит. Мы получили письмо от Ассоциации ветеранов и инвалидов Управления особого риска Семипалатинского ядерного полигона РК с просьбой принять участие в работе конференции. Мы отозвались на их зов и пришли на конференцию. Как местный исполнительный орган в рамках законодательства мы предоставляем помощь», - отметила на конференции Салтанат Стамбаева.

    По словам спикера, те, кто служил и проживал на территории Семипалатинского полигона, должны предоставить подтверждающие документы.

    «В прошлом году решением городского маслихата вышел приказ о начислении единовременной выплаты в размере 2,5 МРП (7657, тенге) ко дню закрытия полигона (29 августа). В этом году, согласно этому приказу, единовременная выплата будет начисляться также военнослужащим, которые несли службу на Семипалатинском полигоне»,- добавила спикер.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Другие государственные органы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей