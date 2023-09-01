Прохладные и дождливые выходные ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первые осенние выходные ожидаются прохладными и дождливыми в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

2-4 сентября обширный и малоподвижный циклон не оставляет в покое Казахстан. В ближайшие дни на большей части республики он сохранит облачную, дождливую и холодную погоду. На севере, востоке, в центре страны временами ожидаются сильные дожди, в горных районах области Жетысу и Алматинской области пройдут осадки, временами - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, с грозами, градом, порывистым ветром. Температура воздуха в этих регионах ночью 5-12, днем 13-20 тепла, ночью в горных районах 0-5 тепла. Лишь на западе Казахстана сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном. На северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.