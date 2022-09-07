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    Прохладная погода сохранится на большей части Казахстана в ближайшие три дня

    7 Сентября 2022, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 8-10 сентября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет».

    Большая часть территории страны, под влиянием Северо-западного холодного антициклона, сохранит прохладную погоду, лишь на юге Казахстана все еще тепло. С прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди на большей части республики: 8 сентября на востоке, 10 сентября на западе, северо-западе – сильные дожди, с грозами, усилением ветра и выпадением града. Также ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы на северо-западе и севере Казахстана до 1 градуса. Температура воздуха в северной половине страны: ночью 2-12, днем 15-25 тепла, на западе ночью 2-14, днем 10-24 тепла, в центре и на востоке ночью 1-18, днем 15-32 тепла, в южной половине ночью 10-23, днем 20-35 тепла.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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