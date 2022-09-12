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    Прохладная погода будет в Казахстане 13 – 15 сентября

    12 Сентября 2022, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 13 - 15 сентября 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «На северную половину Казахстана будет оказывать влияние Северо-западный холодный антициклон. На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди, в горных районах востока, юго-востока ночью возможен переход дождя в мокрый снег. 14-15 сентября на востоке – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра. В ночные часы на севере, северо-западе, в центре, 15 сентября на востоке, в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются заморозки до 3 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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