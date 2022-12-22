Прогулки по снегу повышают самооценку - ученые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гулять по снегу полезно не только для здоровья и настроения, но и для самооценки. К такому выводу пришли польские и британские ученые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.