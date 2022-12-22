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    Прогулки по снегу повышают самооценку - ученые

    22 Декабря 2022, 03:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гулять по снегу полезно не только для здоровья и настроения, но и для самооценки. К такому выводу пришли польские и британские ученые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    По данным ученых, 40-минутная прогулка по зимнему лесу оказывает немедленное позитивное влияние на людей, которые до того были недовольны собственным телом. Даже просмотр видовых фильмов с подобными ландшафтами оказывает схожее позитивное влияние, хоть и менее выраженное.

    «Все предыдущие исследования такого рода касались так называемых зеленых или голубых пространств, то есть, например, лесов, парков, рек. До сих пор ни разу не изучали, может ли «белое» пространство — естественный ландшафт, покрытый снегом — оказывать такое же влияние. Мы этим и заинтересовались», - говорит Вирен Свами, профессор социальной психологии, преподаватель Университета Англия Раскин.

    Исследования — прогулки по заснеженному польскому лесу — проводились в группе из 87 женщин. Но ученые утверждают, что размер выборки не имеет особого значения, поскольку выводы были подкреплены результатами других подобных экспериментов.

    Теперь ученые намерены выяснить, не является ли заснеженная сельская местность самым лучшим ландшафтом для повышения настроения и самооценки.

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    Фото: unsplash.com/es/@genessapana
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