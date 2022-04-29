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    Прогрессивность реформ надо разъяснить на простом языке – Ерлан Кошанов

    29 Апреля 2022, 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов провел сегодня собрание фракции, обозначив перед депутатами ряд новых задач в свете предстоящих политических реформ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Обращаясь к членам фракции, Ерлан Кошанов обратил особое внимание на значимость инициативы Президента страны Касым-Жомарта Токаева о проведении всенародного референдума по изменениям в Конституцию, озвученной им в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.

    «Это историческое решение, продиктованное велением времени. Мы стоим на пороге нового этапа государственного строительства, большой трансформации общественно-политической системы страны, расширяющей на практике возможность участия граждан в политике. Учитывая масштаб предстоящих изменений, очень важно, чтобы в них изначально приняло участие все казахстанское общество. Поэтому Глава государства предложил проведение референдума», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

    Как отметил председатель Мажилиса, Казахстан переходит к новой модели взаимодействия государства и общества, которая с учетом масштаба изменений уже получила название «Второй республики».

    Говоря о важности предстоящих реформ, Ерлан Кошанов подчеркнул, что сейчас депутатам Мажилиса очень важно включиться в разъяснительную работу об их значимости.

    «Наша первостепенная задача – в правильном ключе разъяснить нашим гражданам суть политических реформ, предложенных Главой государства», - отметил председатель Мажилиса.

    Ерлан Кошанов акцентировал внимание депутатов на важности проведения встреч мажилисменов с избирателями в регионах, отметив необходимость проведения их на различных диалоговых площадках, в крупных коллективах, среди врачей, учителей, молодежи, лидеров общественного мнения, а также в научно-экспертной среде. Он особо подчеркнул, что надо разъяснить прогрессивность предлагаемых реформ на простом для народа языке, наглядно раскрыв их значимость для общества и каждого гражданина.

    При этом спикер Мажилиса поручил организовать выезды депутатов не только в города и районы, но и в отдаленные населенные пункты с максимальным охватом различных категорий граждан.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Мажилис АНК Общество Реформы Токаева Политика AMANAT Послание Президента РК-2022
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