Программы поддержки малого бизнеса: как это работает в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Всего в 2021 году в Павлодарской области на реализацию госпрограммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» было выделено 5,9 млрд тенге. 867 проектов сегодня находятся в стадии реализации, передает МИА «Казинформ».

Еще вчера Инна Тастенова жила в Павлодаре. Успешный парикмахер и колорист совсем недавно переехала из областного центра в Железинку – райцентр в Павлодарской области. Еще в школе она мечтала стать парикмахером. Родители ее планы не разделили и отправили дочь учиться на технолога зерновой промышленности.

Спустя годы Инна все-таки решилась воплотить в жизнь свою детскую мечту. Отучившись в столице, девушка стала практиковать в Павлодаре, а в конце прошлого года и вовсе решила уехать в деревню.

«Я знала, что мне тут найдется работа. Я была уверена в этом. Но так как начинать приходилось с нуля, то мне нужны были деньги. Обратилась в «Атамекен», отучилась, подала на грант. Мне одобрили, я закупила кресло, инструменты и другие нужные материалы. Специалисты из местного отдела предпринимательства помогли со зданием. Теперь моя студия находится в малой индустриальной зоне. Я не оплачиваю аренду, что существенно экономит мой бюджет, как начинающего предпринимателя», - говорит hair-мастер.

Теперь вся женская половина деревни – клиенты Инны, а запись на месяц вперед. Бизнес-леди подумывает о расширении и хочет создать такое место, где сельские женщины могли бы получить весь спектр услуг индустрии красоты.

Огурцы, клубника и цветы - лучший бизнес для деревни

А вот семья Сейткасимовых уже несколько лет, как переехала из города в деревню – в село Береговое Теренкольского района. Галия Сейткасимова стала участницей проекта «Бизнес-Бастау» и получила грант, на средства которого приобрела две теплицы. Бывшие горожане, а теперь фермеры, выращивают огурцы, помидоры, сладкий перец, а также цветы: катарантусы, газанию, петунию.

«Вначале, может, был какой-то страх. Это же бизнес, такое дело. Но, благодаря мерам господдержки, нам удалось без затрат начать свой бизнес. А вообще, мы хотим доказать, что на таком маленьком клочке земли, можно зарабатывать деньги», - говорит растениевод.

Основные клиенты фермеров – местные сельчане и жители соседних районов. В планах Сейткасимовых - выращивание клубники и освоение капельного орошения.

IT-удаленка не на островах

Еще один бывший павлодарец, а ныне житель Железинки - Дмитрий Штрахов. Разработчик сайтов и мобильных приложений однажды пришел к выводу, что большой город — не единственное место, где можно зарабатывать деньги. Он решил, что идеальным для него вариантом стала бы удаленная работа в доме на природе, и вместе с семьей уехал в Железинку.

«Помню ощущение несвободы, бессмысленности всего. Своего жилья не было, снимали квартиру. Захотелось жить свободно, построить свой мир, играть по своим правилам. Свобода — это не когда у тебя всего много, а когда ты можешь от всего отказаться. В деревне тебе много не надо, там можно быть свободным», — делится мыслями программист.

Сейчас у Дмитрия свой дом и офис в малой индустриальной зоне, за который он не платит. В месяц он разрабатывает около пяти сайтов и мобильных приложений. Сейчас предприниматель расширяет штат сотрудников, чтобы местные жители имели возможность хорошо зарабатывать, не покидая родное село.

Когда помощь от государства приходит вовремя

Все эти маленькие слагаемые большого успеха для простых жителей области стали возможны в том числе при помощи региональной программы «BUSINESS ERTIS», разработанной в начале 2021 года. Её внедрили для поддержки начинающих и действующих предпринимателей. В первую очередь программа направлена на информационное сопровождение государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Предпринимателям помогают в решении проблемных вопросов, реализации экологических мероприятий, запуске социальных инициатив.

Промежуточные итоги работы программы: в четыре с лишним раза больше поддержанных проектов, чем за аналогичный период прошлого года по «Дорожной карте бизнеса-2025».

Всего в 2021 году в Павлодарской области на реализацию госпрограммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» было выделено 5,9 млрд тенге. 867 проектов сегодня находятся в стадии реализации. По программе «Экономика простых вещей» с начала года поддержано 30 проектов на сумму 4,3 млрд тенге. А в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 109 предпринимателям было выдано 452,8 млн тенге.

Ведется активная работа по легализации действующего бизнеса. По направлению «Выведенные из тени» 190 предпринимателей выведены из тени. К примеру, власти Железинского района совместно с местной полицейской службой провели работу с нелегальными перевозчиками. В итоге 9 предпринимателей стали работать в рамках закона. А в Экибастузе в рамках госпрограммы «Еңбек» были выведены из тени 30 незарегистрированных предпринимателей. Теперь все они платят налоги и оказывают услуги без опасений быть привлеченным к ответственности.