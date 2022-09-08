Программы по приобретению жилья должны быть максимально целевыми – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Финансовый аналитик Андрей Чеботарев стал гостем программы «Новое время» телеканала «Jibek Joly». В ходе беседы с телеведущей Ардак Сагидолла спикер выделил основные причины роста цен на жилье и объяснил, какими должны быть новые программы по приобретению жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эксперта Андрея Чеботарева, рынок недвижимости не замер, он сократился до объемов, которые предшествовали снятию пенсионных излишек.

«Замер означает, что сделок нет вообще. В летние месяцы осуществляются 30-35 тыс. сделок против 60-65 тыс. сделок весной. Сделки есть, люди покупают жилье», - сказал финансовый аналитик.

В эфире программы эксперт выделил основные причины роста цен на жилье.

«Естественный спрос заключается в том, что Казахстан низкоурбанизированная страна. У нас всего 54 % жителей живут в городах. Люди продолжают ехать из сел в крупные города, потому что там есть работа, перспектива, обучение. Неестественный спрос подогревается льготной ипотекой. Сейчас инфляция на уровне 16 %, базовая ставка – 14,5 %, средняя ставка по ипотеке ниже 7 %. Такого нигде не бывает. Вся ипотека за два года представлена в виде прямых госпрограмм или жилищных решений в «Отбасы банке». К сожалению, большинство льготных программ привело к тому, что мы видим именно подорожание цен на квадратные метры», - пояснил Андрей Чеботарев.

По мнению эксперта, если в стране появятся новые жилищные программы, они должны быть максимально целевыми, чтобы их получали те люди, которые не могут приобрести жилье на общем рынке по общим правилам.

«Есть программы для госслужащих, военнослужащих, для льготных категорий. Именно целевые программы позволяют получить квартиры тем, кому они нужны и те, кто не может их приобрести на общем раздутом рынке. При этом, есть такое понятие как стерилизация льгот, когда льготы не попадают на общие рынки. Например, эти квартиры можно купить и в какое-то время их нельзя продавать», - добавил Андрей Чеботарев.



