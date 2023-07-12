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    Программы ArtSport нет – Асхат Оралов разъяснил финансирование кружков и секций в этом году

    12 Июля 2023, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году финансирование спортивных секций и творческих кружков будет осуществляться не только через информационную систему «ArtSport». Определять поставщиков будут акиматы через конкурсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ArtSport» – такой программы нет, есть государственная программа подушевого финансирования спортивных и творческих кружков. В прошлом году поставщиком программы являлась «ArtSport», то есть это информационная система. В прошлом году еще были утверждены новые правила, новые стандарты», - сказал министр культуры и спорта РК Асхат Оралов в кулуарах заседания Правительства РК.

    Он пояснил, что администрируют и выделяют деньги местные исполнительные органы, то есть акиматы. Конкурсы проводят управления спорта, управления культуры по разным направлениям. Сейчас в регионах есть разные информационные системы, в том числе и «ArtSport».

    «Мы работаем над системными мерами совместно с нашими коллегами из других министерств по интеграции всех баз для прозрачности процесса. Главная задача – принимать все решения в пользу детей с обеспечением прозрачности. Лоббирование той или иной компании не допустимо. Сейчас принципиальная позиция не то, какая информационная система, а обеспечение доступа детей к секциям», - заключил министр.

    По его словам, в этом году на финансирование кружков и секций выделено 86 млрд тенге, планируется охватить более 560 тысяч детей, а в следующем году – уже более 600 тысяч детей.

    Ранее сообщалось, что в Алматы посещение занятий будет осуществляться по QR-коду с подтверждением данных детей через электронно-цифровую подпись родителей. Через открытый конкурс была определена новая платформа Damubala.kz.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Минкультуры Дети
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