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    Программу управления госфондом недр изменят в Казахстане

    6 Ноября 2021, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о законодательных изменениях в сфере недропользования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С принятием Кодекса «О недрах и недропользовании» были введены новые, прогрессивные методы и механизмы правового регулирования недропользования с учетом передового международного опыта», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    В частности, Кодексом были внедрены следующие концептуальные изменения:

    - новый упрощенный порядок предоставления права на недропользование по аналогии Австралийской модели путем внедрения лицензионного порядка по принципу «Первый пришел – первый получил», при этом контракт, как правовой инструмент возникновения права недропользования, сохранен в отношении углеводородов (УВС) и урана;

    - установление видов и классификации полезных ископаемых; - переход на международный порядок оценки запасов;

    - предоставление открытого доступа к геологической информации и ее перевод в цифровой формат;

    - усиление положений по ликвидации последствий недропользования для обеспечения экологической безопасности.

    «Указанные законодательные новшества позволили отказаться от «пошагового контроля» государством сферы недропользования и перейти на принцип добросовестности недропользователей. Ведутся постоянный мониторинг законодательства о недропользовании и совершенствование отдельных его норм», - отметил Премьер.

    По его словам, на сегодняшний день в рамках поправок, инициируемых Правительством, проводится работа по внесению изменений в действующее законодательство в части:

    1) регламентации, оптимизации сроков и обеспечения прозрачности процедуры утверждения Программы управления государственным фондом недр (ПУГФН);

    2) освобождения от обязательств по поставке нефти на внутренний рынок в соответствии с утвержденным проектом разработки недропользователей, у которых более пятидесяти процентов контрактной территории находятся в казахстанских секторах Каспийского и Аральского морей, в целях привлечения инвесторов для капиталоемких морских проектов недропользования и сохранения баланса между интересами государства по поставкам нефти на внутренний рынок и интересами инвесторов по достижению необходимого уровня окупаемости;

    3) продления права национальных компаний на недропользование, предусмотренного пунктом 8 статьи 278 Кодекса, сроком до 1 января 2026 года, позволяющего осуществлять привлечение крупных инвесторов по твердым полезным ископаемым;

    4) передачи от Министерства индустрии и инфраструктурного развития функции по государственному контролю за проведением операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых, за исключением операций по добыче урана и общераспространенных полезных ископаемых в ведение Министерства экологии, геологии и природных ресурсов;

    5) внедрения экономической экспертизы проектно-сметной документации объектов, связанных с проведением работ по государственному геологическому изучению недр (которые осуществляются за счет бюджетных средств) во избежание неэффективного расходования бюджетных средств. Планируемый срок внесения проекта закона в Парламент – январь 2022 года.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК
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