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    Программу развития рыбного хозяйства поручили разработать в Мангистауской области

    20 Марта 2022, 04:36

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках двухдневной рабочей поездки в Тупкараганский район аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел выездное совещание посвящённое развитию рыбного хозяйства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе совещания были подняты вопросы получения разрешения на пользование животного мира (лицензия), пограничного пропуска для выхода в открытое море, на круглосуточный лов и ограничений нормативов промыслового рыболовства. В совещании приняли участие представители государственных органов, рыбаки и ветераны отрасли. В ходе совещания Нурлан Ногаев также представил руководителя нового Управления рыбного хозяйства Мангистауской области. Им стал экс-руководитель РГУ «Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Арман Мулдашев.

    По итогам обсуждения насущных вопросов отрасли, Нурлан Ногаев дал поручение ответственным лицам разработать программу развития рыбного хозяйства в регионе.

    «Для развития отрасли рыбного хозяйства мы открыли новое управление, которое будет заниматься только этим вопросом, его руководитель, имеющий большой опыт работы в этой сфере, уже получил ряд конкретных поручений. Вопрос развития рыбного хозяйства будет находиться на постоянном контроле», - сказал Нурлан Ногаев.

    Напомним, ранее актуальные вопросы сельскохозяйственной отрасли обсудили в Актау.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Нурлан Ногаев
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