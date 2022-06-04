Программу работы с молодежью NEET разрабатывают в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 200 мероприятий для молодежи организуют в регионе в рамках государственного гранта. Их получили НПО, которым предстоит работать с местной молодежью по разным направлениям. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель Мангистауского молодежного ресурсного центра Абылай Фазылбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер проинформировал, что в этом году глава региона Нурлан Ногаев в ходе рабочих поездок в районы встречался с сельской молодежью, выслушал вопросы и предложения молодых людей, ознакомился с деятельностью молодежных ресурсных центров. Тогда акимом были даны поручения увеличить объемы финансирования ресурсных центров.

В этом году ресурсным центром были предоставлены государственные гранты неправительственным организациям по пяти направлениям. Для этого в целях всестороннего развития инициативной молодежи Мангистау из бюджета выделено было 75 миллионов тенге. В рамках государственных грантов будет организовано около 200 мероприятий.

Получившие гранты неправительственные организации займутся вовлечением молодежи в предпринимательство, созданием единой информационной площадки для молодежи, занятостью безработной молодежи, координацией работы молодежного театра. Работа с молодежью является основным направлением акимата Мангистауской области, и молодые люди всегда могут опереться на эту поддержку.

Абылай Фазылбек сообщил, какие именно мероприятия будут проводится ресурсными центрами.

«Это молодежный лагерь «С верой в будущее», культурный проект «Ауыл кеше» для сельской молодежи, областной конкурс социальных идей, региональный дебатный турнир, областной конкурс стартапов и ряд интеллектуальных, просветительских и общественно-культурных проектов. Кроме того, в целях поддержки молодежных инициатив будет выдано 40 малых грантов. Соответственно, в этом году в регионе будут реализованы масштабные проекты по поддержке рабочей молодежи, студентов, молодых лидеров, молодых талантов»,- сказал А. Фазылбек.

Он проинформировал и о реорганизации управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области в этом году.

«Перед управлением молодежной политики поставлена задача детального изучения проблем молодежи региона, выявления потребностей молодежи, повышения эффективности деятельности молодежных ресурсных центров и потенциала молодежи региона . В целях выполнения данных задач разрабатывается комплексный план работы по развитию молодежной политики в Мангистауской области на 2022-2023 годы»,- продолжил Абылай Фазылбек.

Его заместитель Мукаш Оралбай сообщил о проектах проводимых молодежным ресурсным центром Мангистауской области.

«В целях эффективной организации летнего отдыха подростков в области начал свою работу трудовой отряд «Жасыл ел». По области будет охвачено около 1500 подростков, большинство из них из малообеспеченных семей. Впервые в начале года в центре начал реализовываться проект «Вечерний чай». Мероприятие, в котором приняли участие около 400 молодых людей, организуется ежеквартально. Традиционно в марте состоялся молодежный фестиваль Центра Mangystau Nauryz Fest-2022, в рамках которого был организован областной открытый турнир по стрельбе из лука. В нем участвовали около 50 стрелков. Проект Jastar Books объединил жителей и гостей города, любителей книг. Здесь была организована книжная ярмарка, интеллектуальные игры и вечер юных исполнителей»,- сказал Мукаш Оралбай.

Спикеры отметили, что в этом году приоритет будет отдан работе по совершенствованию деятельности молодежных организаций региона, комплексной работе с молодежью категории NEET (молодежь категории NEET - молодые люди, которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию) и всесторонней поддержке молодежных инициатив.

«Согласно имеющимся данным, доля NEET молодежи в Мангистауской области составляет 6,8%. Для них планируется организовать мероприятия общественно-культурной, спортивной, просветительской направленности. Управлением молодежной политики разрабатывается программа работы с NEET молодежью. Основной акцент будет делаться на обучение и повышение квалификации данной категории молодых людей. В соответствии с направлением мероприятий будет проводиться групповая или адресная работа», - заключил Абылай Фазылбек.