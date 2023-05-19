Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+17+19℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Программу по развитию сельских школ разрабатывает Минпросвещения РК

    19 Мая 2023, 21:21

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рабочей поездке по Жетысуской области министр просвещения Гани Бейсембаев посетил ряд организаций образования в отдаленных населенных пунктах. В их числе школа с вековой историей «Мамания» в селе Аксу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Из стен школы «Мамания» вышла целая плеяда видных государственных и общественных деятелей Казахстана – классик казахской литературы Ильяс Жансугуров, алашординцы Мухамеджан Тынышпаев и Жумахан Кудерин, просветитель Билял Сулеев, академик Журимбек Сыдыков, писатель Какимжан Казыбаев. В этом году учебному заведению исполнилось 124 года.


    Министр просвещения провел встречу с педагогическим коллективом и остановился на предпринимаемых мерах по развитию сельских школ.

    «Школа «Мамания» – одна из первых фундаментальных образовательных школ в Жетысуской области. Это ценное для нас историческое учреждение, которое является ярким примером привития национальных ценностей и культуры в воспитании подрастающего поколения. Глава государства уделяет особое внимание развитию уровня образования в селах. Принимается ряд мер по развитию сельских школ, оснащению современным учебным оборудованием и повышению компетенций сельских педагогов», – сказал Гани Бейсембаев.


    На днях прошла образовательная конференция «Білімді ұрпақ — білімді ел», где были представлены проекты по развитию и оснащению материально-технической базой 63 сельских опорных школ в 17 регионах страны по программе «Развитие потенциала опорных школ в селькой местности» фонда «Қазақстан халқына». В общей сложности запланировано охватить 191 школу в 27 моногородах и 164 районах. Для этих целей будет направлено более 15 млрд тенге.

    Также во время встреч с педагогами Аксуского, Сарканского, Алакольского районов министр просвещения акцентировал внимание на том, что в будущем сельские школы должны стать драйвером развития казахстанского образования. Важным шагом в этом направлении станет новая программа по развитию сельских школ.

    Кроме того, министерстом разрабатывается план по проведению Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам для сельских школьников. В школе «Мамания» в селе Аксу Жетысуской области обучаются 247 детей. Она расположена в 150 километрах от областного центра.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Регионы Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    В поселке Кенкияк Актюбинской области решили важные социальные проблемы
    Какие мероприятия проведут в Астане ко Дню защиты детей
    Более 70 рейдов проведут в Астане по правилам поведения на водоемах
    Алихан Смаилов призвал IT-университеты Европы открывать свои филиалы в Казахстане
    Популярное
    1 Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
    2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау
    3 Фейк: с 1 июля брак в Казахстане можно будет зарегистрировать онлайн
    4 Дешевое золото из-за рубежа обещал аферист шымкентцам
    5 Соревнования по парапауэрлифтингу VI летних Паралимпийских игр Казахстана стартуют в Астане
    Новости партнеров