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    Программу по обеспечению ученых жильем предложил запустить Жакен Таймагамбетов

    12 Апреля 2023, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский историк, археолог Жакен Таймагамбетов предложил принять меры государственной поддержки по обеспечению жильем ученых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Существуют барьеры по участию ученых в госпрограммах по аренде и приобретению жилья льготного кредитования, что значительно ограничивает их возможности жилищного обеспечения по государственной поддержке. Считаю, что для ученых, имеющих трудовой стаж не менее 5 лет научно-педагогической, научно-исследовательской работы в вузах и научных организациях независимо от форм собственности должны иметь право участвовать во всех государственных программах по приобретению жилья льготного кредитования. Или запустить отдельную программу по обеспечению жильем», - сказал он, обращаясь к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву во время первого заседания Национального совета по науке и технологиям.

    Также Жакен Таймагамбетов попросил обратить внимание Главы государства и на другие пункты социального обеспечения ученых. По его мнению, нужно повышать статус ученых путем стимулирования их научной деятельности и обеспечения их социальной защищенности. Археолог предложил увеличить базовый оклад в 1,5-2 раза, доплату к ученым степеням и званиям для сотрудников научных организаций и вузов.

    Сегодня в Астане состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что все предложения, высказанные учеными будут суммированы и приняты во внимание. Также Глава государства рассказал о том, что регулярно, раз в два месяца, изучает новости о достижениях в науке во всем мире и заявил о готовности получать информацию от отечественных ученых.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Наука Социальная поддержка Жилье
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