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    Программу обучения афганских девушек в Казахстане и Узбекистане запустили в Брюсселе

    13 Ноября 2019, 07:26

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Во вторник в здании Еврокомиссии в Брюсселе состоялась торжественная церемония запуска программы обучения в вузах Казахстана и Узбекистана афганских девушек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Европейский союз в июле выделил 2 млн евро для совместного с ООН пилотного проекта, который позволит 50 афганским девушкам получить образование в университетах Казахстана и Узбекистана.

    В мероприятии приняли участие дипломаты из Афганистана, Казахстана и Узбекистана, сотрудники Европейской комиссии и ООН, эксперты и журналисты. Казахстанскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Роман Василенко.

    «Сегодня презентована уникальная в своем роде программа. Впервые такой формат был предложен Европейскому союзу 2 года назад, который ЕС поддержал», - рассказал казахстанский дипломат журналистам.

    «Идея программы родилась, когда завершалась программа, инициированная Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2010 году, по подготовке одной тысячи афганцев на сумму 50 млн долларов», - объяснил он.

    «Увидев успех этой программы, выражавшийся в том, что 100 процентов афганцев возвратились в свою страну после обучения, и они практически сразу находили работу (75% было занято сразу по возвращению), европейская сторона заинтересовалась в нашем опыте и поддержала эту идею», - поделился Р.Василенко.

    В свою очередь, руководитель управления по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Южной Азии Генерального директората по международному сотрудничеству и развитию Европейской комиссии Рафаэлла Йодиче высоко оценила усилия Казахстана по стабилизации Афганистана.

    До сих пор наша страна предоставила Афганистану помощь в размере более 80 млн долларов, в том числе 3,5 миллиона на строительство медицинских и образовательных центров, а также реконструкцию дорог и мостов.

    Как отметила Р.Йодиче, если эта программа трехстороннего сотрудничества между Европейским союзом, Казахстаном и Узбекистаном подтвердит свою эффективность, то количество афганских девушек, обучающихся в вузах стран Центральной Азии за счет ЕС, будет увеличено.

    Satbayev University, Казахстанско-Британский технический университет, Казахский национальный аграрный университет и Алматы Менеджмент Университет определены в качестве высших учебных заведений Казахстана, в которых будут учиться афганские студенты. Обучение будет осуществляться на английском языке.

    Отметим, согласно докладу Программы развития ООН, 11 процентов всех взрослых афганских женщин получили, по крайней мере, среднее образование и только 19,5% из них трудоустроены, тогда как среди мужчин эти показатели составляют 37 процентов и 87% соответственно. В 2016-2017 годах более половины населения Афганистана проживали за чертой бедности.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Образование Узбекистан Бельгия Афганистан
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