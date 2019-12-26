Программу инвестиционного резидентства хотят ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Алихан Смаилов предложил ввести понятие инвестиционного налогового резидентства в Конституционный закон РК об МФЦА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, вносятся изменения и дополнения в Конституционный закон РК об МФЦА. Проект закона разработан во исполнение 27-го пункта общенационального плана, 71-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» и протокольного поручения 29-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. Законопроект предусматривает введение понятия инвестиционного резидента программы инвестиционного налогового резидентства в Казахстане», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената.

По его словам, программа инвестиционного резидентства – достаточно распространенное явление в современном мире.

«Анализ международного опыта показывает, что рынок инвестиционного резидентства переживает период значительного роста. В рамках программы привлекаются в совокупности от 500 млн до 1 млрд долларов США инвестиций. В Казахстане предполагается применить программы инвестиционного налогового резидентства на базе МФЦА, которая предполагает получение инвестиционной базы и налогового резидентства страны. Целью программы инвестиционного налогового резидентства является привлечение инвестиций в обмен на получение инвесторами и членами его семьи многократной въездной визы в РК», - сообщил министр.

Он отметил, что в программе определяются объемы и инструменты инвестирования, процедура получения инвестиционного налогового резидентства.

«Здесь стоит коротко остановиться на процессе получения статуса инвестиционного резидента центра. Прежде всего, потенциальный иностранный инвестор проходит проверку в офисе МФЦА на благонадежность и соответствие требованиям, установленным конституционным законом об МФЦА. После прохождения проверки потенциальный иностранный инвестор осуществляет инвестиции в финансовые инструменты центра и становится инвестиционным резидентом. Инвестиционный резидент центра вправе получить визу на 5 лет по ходатайству МФЦА. По истечении 90 дней нахождения в стране и уплаты обязательного ежегодного платежа в бюджет государства инвестор получает право на освобождение от уплаты ИПН из источников за пределами РК. При этом доходы, возникшие внутри страны, будут облагаться налогом, согласно Налоговому кодексу», - объяснил механизм А. Смаилов.