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    Программу инвестиционного резидентства хотят ввести в Казахстане

    26 Декабря 2019, 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Алихан Смаилов предложил ввести понятие инвестиционного налогового резидентства в Конституционный закон РК об МФЦА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, вносятся изменения и дополнения в Конституционный закон РК об МФЦА. Проект закона разработан во исполнение 27-го пункта общенационального плана, 71-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» и протокольного поручения 29-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. Законопроект предусматривает введение понятия инвестиционного резидента программы инвестиционного налогового резидентства в Казахстане», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената.

    По его словам, программа инвестиционного резидентства – достаточно распространенное явление в современном мире.

    «Анализ международного опыта показывает, что рынок инвестиционного резидентства переживает период значительного роста. В рамках программы привлекаются в совокупности от 500 млн до 1 млрд долларов США инвестиций. В Казахстане предполагается применить программы инвестиционного налогового резидентства на базе МФЦА, которая предполагает получение инвестиционной базы и налогового резидентства страны. Целью программы инвестиционного налогового резидентства является привлечение инвестиций в обмен на получение инвесторами и членами его семьи многократной въездной визы в РК», - сообщил министр.

    Он отметил, что в программе определяются объемы и инструменты инвестирования, процедура получения инвестиционного налогового резидентства.

    «Здесь стоит коротко остановиться на процессе получения статуса инвестиционного резидента центра. Прежде всего, потенциальный иностранный инвестор проходит проверку в офисе МФЦА на благонадежность и соответствие требованиям, установленным конституционным законом об МФЦА. После прохождения проверки потенциальный иностранный инвестор осуществляет инвестиции в финансовые инструменты центра и становится инвестиционным резидентом. Инвестиционный резидент центра вправе получить визу на 5 лет по ходатайству МФЦА. По истечении 90 дней нахождения в стране и уплаты обязательного ежегодного платежа в бюджет государства инвестор получает право на освобождение от уплаты ИПН из источников за пределами РК. При этом доходы, возникшие внутри страны, будут облагаться налогом, согласно Налоговому кодексу», - объяснил механизм А. Смаилов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Инвестпроекты Экономика МФЦА - фин. центр "Астана"
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