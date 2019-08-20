Программу инвестиционного налогового резидентства планируют принять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр финансов Республики Казахстан Берик Шолпанкулов представил поправки в Конституционный закон Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Берик Шолпанкулов, первый блок поправок касается инвестиционного налогового резидентства, а второй блок – это уточняющие нормы.

«Программа инвестиционного резидентства – достаточно распространенное явление в современном мире. Анализ международного опыта показывает, что рынок инвестиционного резидентства переживает период значительного роста. В рамках программы привлекается в совокупности от 500 млн до 1 млрд долларов инвестиций. На сегодня насчитывается более 80 аналогичных программ. В Казахстане предлагается применить такой вид программы, как инвестиционное налоговое резидентство. Законопроект предусматривает введение понятия инвестиционного резидентства», - сообщил Берик Шолпанкулов.

По его словам, программа утверждается актом МФЦА, но в обязательном порядке будет согласована с уполномоченными госорганами. В частности, Министерствами национальной экономики, иностранных дел, внутренних дел и КНБ РК.

«Необходимо отметить, что в программе будут определены объемы и инструменты инвестирования, процедуры получения инвестиционного налогового резидентства. Основная концепция программы – это привлечение инвестиций в обмен на получение инвестором и членами его семьи многократной въездной визы в РК. Потенциальные инвесторы будут инвестировать свои средства в финансовые инструменты и ценные бумаги, обращаемые на бирже МФЦА», - проинформировал первый вице-министр.

Также, по сообщению Б. Шолпанкулова, законопроектом для инвестиционных налоговых резидентов предлагается освобождение от уплаты ИПН по доходам из источников за пределами РК.

«При этом доходы, возникшие внутри РК, будут облагаться налогом согласно Налоговому кодексу, а доходы, имеющие зарубежное происхождение, не будут облагаться налогом. Данная мера нацелена на инвесторов, стремящихся оптимизировать свои налоговые расходы, тем самым повысив инвест-привлекательность страны. Кроме того, в налоговом кодексе определен перечень оборотов по реализации финансовых услуг, освобожденных от НДС. В него не входят услуги участников МФЦА», - подчеркнул первый-вице министр.

Напомним, Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил совершенствовать деятельность Международного финансового центра «Астана».