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    Программу «Экономика простых вещей» планируют продлить в РК

    14 Июля 2022, 14:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по продлению программы «Экономика простых вещей» сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в рамках программы «Экономика простых вещей» просубсидировано более 1 100 проектов на сумму почти 1 трлн тенге», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства.

    По его словам, за последние 3 года участники программы увеличили выпуск продукции в среднем на 33%, сохранили и создали 67 тыс. рабочих мест, увеличили уплату налогов на 80%.

    «С учетом эффективности этой программы считаем целесообразным продлить ее до конца 2023 года», - заключил Премьер.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов Заседание Правительства с участием Президента РК
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