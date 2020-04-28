Программу для талантливых IT-специалистов запускают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы продолжает прием заявок на участие в программе для талантливых IT-специалистов «Smart Zholy», передает МИА «Казинформ».

«Smart Zholy» - это уникальная возможность для казахстанских стартапов и талантливых программистов создать цифровые проекты в партнерстве с крупнейшими мировыми корпорациями и выйти на большие рынки Азии.

В этом году в условиях пандемии COVID-19 программа «Smart Zholy» пройдет в дистанционном формате. Одной из приоритетных задач, поставленных перед участниками, будет создание актуальных цифровых решений, позволяющих ограничить распространение COVID-19.

В рамках программы крупные сингапурские государственные агентства окажут менторскую поддержку казахстанским IТ-командам в решении данных задач.

Заявки на участие в «Smart Zholy» смогут подать стартапы из любого региона страны, по результатам предварительного этапа будет выбрано 15 команд-финалистов. Эти команды пройдут 8-недельную программу дистанционного обучения под руководством сингапурских специалистов. Команды представят свои проекты крупным азиатским корпорациям, которые отберут 5 проектов-победителей для оказания дальнейшей поддержки.

Для участия в программе необходимо заполнить заявочную форму и выслать на электронную почту smartzholy@fpp.kz.

Заявки принимаются до 15 мая 2020 года. Информация о программе и заявочная форма размещены на веб-сайте www.fpp.kz.

По вопросам участия в конкурсе просим обращаться по телефонам + 7701 773 5665; +7 7172 708 306. Также вопросы можно направлять на эл.адрес - a.mamlyutova@fpp.kz.