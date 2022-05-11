Программу Димашу Кудайбергену посвятило немецкое радио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эфир прошел под названием «Dimash & Igor Special», куда вошли песни Димаша, написанные совместно с композитором Игорем Крутым, а также несколько работ на казахском языке: «Samaltau», «Daididau», «Umytylmas kun» и «Mahabbat ber magan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

В эфире немецкого радио Moviedance впервые прозвучали песни Димаша Кудайбергена. Радиоведущий поделился, как открыл для себя творчество казахстанского исполнителя и решил посвятить ему программу.

Немецкий радиоведущий Флориан Гроголл — профессиональный диджей, руководящий собственной радиостанцией Moviedance около двух лет. Изначально на его радио звучали известные саундтреки из фильмов и танцевальная музыка. Однако получив хороший отклик от аудитории, Флориан разнообразил свою радиопрограмму специальными тематическими часами, один из которых посвятил музыке Димаша и его родной стране — Казахстану.

«Я посмотрел выступление Димаша с песней S.O.S на Славянском Базаре, и сначала не мог поверить, что он поет вживую. В тот день я пересмотрел это выступление 4 раза, а после начал смотреть каждое видео исполнителя, и на некоторых песнях даже пустил слезу», — поделился радиоведущий.

Идея транслировать песни Димаша на радио пришла Флориану, когда он наткнулся на немецкий фан-клуб артиста в сети Facebook.

«Обнаружив, что у Димаша такое большое количество поклонников, я задался вопросом, почему мы не слышим его на наших радиостанциях, и вдруг осознал, что у меня ведь есть своя собственная!», - говорит он.

Таким образом, проведя опрос совместно с фан-клубом Dimash Fanclub Deutschland, Флориан выбрал несколько песен для своей первой программы, посвященной казахстанскому артисту.

16 мая на еще одной радиостанции Флориана «2Decks Radio» состоится очередная программа, посвященная казахстанскому артисту, под названием «Лучшее от Димаша».

9 апреля в Дюссельдорфе состоялся первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в Германии. На концерте собрались зрители из Евразии, Америки, Африки, Австралии, из близких и далеких уголков планеты для того, чтобы увидеть большое шоу казахстанского артиста. Димаш представил программу тура «ARNAU».