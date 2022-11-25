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    Программу «7-20-25» планируют продолжить в Казахстане

    25 Ноября 2022, 14:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев сообщил, что в Казахстане планируется продолжить ипотечную программу «7-20-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно поручению Главы государства, озвученному в предвыборной платформе, планируется продолжение программы «7-20-25», но полноценную информацию, думаю, лучше узнать у Нацбанка», - прокомментировал Еркебулан Дауылбаев журналистам после правительственного часа в Сенате.

    Ранее депутат Сената Даурен Адильбеков заявил, что на сегодня ипотечная программа теряет свою актуальность.

    «Определенной популярностью у казахстанцев пользуется программа «7-20-25». Однако сегодня, по мнению экспертов, приемлемые условия программы теряют актуальность. Основным ограничением «7-20-25» является низкий лимит стоимости жилья и ориентация только на первичный рынок. Приобрести по этой программе объекты на вторичном рынке нельзя, что значительно ограничивает выбор», - сказал сенатор.

    В октябре министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщал, что в Казахстане планируют презентовать новую ипотечную программу, которая станет альтернативой «7-20-25».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жилье Общество МИИР РК Недвижимость
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