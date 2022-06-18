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    Программа защиты тенговых депозитов укрепила доверие к нацвалюте - Fitch Ratings

    18 Июня 2022, 10:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 июня 2022 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB», прогноз – «стабильный». В Fitch Ratings также подчеркнули достаточный уровень капитализации в банковском секторе, уровень неработающих кредитов достиг 3,6 % в первом квартале 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Республики Казахстан.

    Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга по-прежнему остаются значительные внешние резервы страны, которые в среднесрочной перспективе будут поддержаны профицитом текущего счета. По оценке Fitch Ratings, чистые внешние резервы Казахстана на конец 2021 года составили 37 % от ВВП, что значительно превышает медианный показатель по группе стран с сопоставимым кредитным рейтингом. В частности, в 2021 году активы НФРК составили 33,1 % от ВВП, ЗВА составили 18 % от ВВП.

    Агентство отмечает, что, несмотря на произошедшие в стране январские события, реализацию геополитических рисков и введение санкций в отношении России, влияние этих факторов балансируется более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением добычи нефти в связи с расширением месторождения Тенгиз.

    Одновременно с этим, принимая во внимание тесные торговые связи с Россией, аналитики отмечают риски для ненефтяного экспорта Казахстана на фоне замедления российской экономики. Также, ввиду санкций, нарушения в цепочках поставок могут привести к удорожанию импорта.

    На конец мая 2022 года инфляция составила 14 %. При этом Fitch Ratings прогнозирует возвращение инфляции к однозначному значению в 2023 году. Аналитиками отдельно отмечаются ответные меры, включающие повышение базовой ставки Национальным Банком и мероприятия по контролю цен на некоторые товары. В Агентстве подчеркивают приверженность государственных институтов к дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной и фискальной политик.

    Агентство отмечает, что проведение валютных интервенций не повлияло на способность тенге абсорбировать внешние шоки. Введение Программы защиты тенговых депозитов также укрепило доверие к национальной валюте.

    В Fitch Ratings также подчеркнули достаточный уровень капитализации в банковском секторе, уровень неработающих кредитов достиг 3,6 % в первом квартале 2022 года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Нефть
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