Программа «Шанырак»: 8 тысяч квартир появятся на сайте Baspana.kz в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О реализации программы «Шанырак» рассказала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы продолжаем реализовывать программу «Шанырак», на прошлой неделе к нам поступил второй транш в 120 млрд тенге. Это программа для всех категорий, кто находится в очереди. В том числе, те люди, которые подали заявку по программе «Бакытты отбасы» и не соответствовали ей, мы им предложим участвовать в программе «Шанырак». Там первоначальный взнос также 10%, 5% годовых ставка, жилье приобретается только на первичном рынке, у частных застройщиков, под гарантию Казахстанской жилищной компании», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

По ее словам, около 8 тысяч квартир в рамках программы будет выведено на сайт Baspana.kz в мае текущего года.

«Самым большим спросом у нас пользуется жилье, которое сейчас мы будем совместно с акиматами реализовывать – это жилье, построенное в рамках программы «Нурлы жер». Мы планируем, что в течение мая около 8 тысяч квартир будут участвовать на сайте Baspana.kz, в зависимости также от года постановки на учет в реализации данной программы «Шанырак», - заключила спикер.



