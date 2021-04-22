Программа «Рухани жаңғыру»: какие проекты поддержали костанайские меценаты

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в рамках спецпроекта «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру» более 300 меценатов приняли участие в программе и оказали помощь на сумму более 400 миллионов тенге. Об этом сегодня в ходе совещания в областном акимате сообщил заместитель руководителя управления внутренней политики Абылай-хан Какенов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При участии более 300 меценатов отремонтировано 14 школ, построена 21 детская и спортивная площадка, установлено 4 кабинета робототехники, обеспечено жильем 9 нуждающихся семей, проведено оснащение материально-техническими средствами социальных учреждений области на сумму более 402 млн тенге. В 2021 году работа по данным спецпроектам продолжается», - сообщил А. Какенов.

Вместе с тем в рамках программы сформирован реестр «Көркейе бер, Қостанай», который включает 160 проектов на сумму 1,7 млрд тенге.

«На сегодняшний день из 160 проектов «Көркейе бер, Қостанай» завершено 26, на стадии реализации находятся 24 проекта, 110 проектов находятся на стадии планирования, - отметил заместитель руководителя ведомства. — Как правило, позднее начало реализации проектов, в конце года, приводит либо к снижению итоговых показателей, либо к переносу проектов на следующий год».

В этой связи ряду районных акиматов было поручено пересмотреть реестры «Көркейе бер, Қостанай» и увеличить количество проектов.

По словам А. Какенова, до сих пор встречаются факты, когда не соответствующие по содержанию проекты включают в программу «Рухани жаңғыру».

«К примеру, в 2021 году в ряде районов в реестр программы подавали строительство и реконструкцию религиозных объектов, материальную помощь мечетям. Обращаю ваше внимание, несмотря на то, что эти проекты являются добровольными пожертвованиями меценатов, они не могут относиться к программе модернизации. Однако суть программы, помимо привлечения средств меценатов, в том, чтобы создать необходимые условия для развития населения в городах и селах, побудить в казахстанцах желание к саморазвитию, а что еще немаловажно в современном мире - не потерять свою самобытность и историю», - пояснил он.

Поэтому к этой работе, как считает спикер, важно привлекать неправительственный сектор, научную и творческую интеллигенцию.

Также в этом году область по рекомендации государственной комиссии начала работу по 4 новым спецпроектам: «Дәстүр мен ғұрып», «Үнем – қоғам қуаты», «Еңбек – елдің мұраты», «Құқықтық мәдениет».

«Данные направления должны охватить работу по укреплению семейных ценностей, организации трансляции национальной музыки в крупных ТРЦ, кафе, ресторанах, спортивных комплексах, обучению финансовой и правовой грамотности. Таким образом, программа «Рухани жаңғыру» неразрывна с реалиями общественной и политической ситуации страны. В этой связи акиматам городов и районов необходимо учесть мероприятия, посвященные 180-летию просветителя Ы. Алтынсарина, 175-летию акына Ж. Жабаева, 155-летию политического деятеля А. Букейханова, а также 100-летию со дня основания газеты «Жас Алаш», 35-летию со дня декабрьских событий, 30-летию со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона и других»,- заключил А. Какенов.